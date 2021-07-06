Люк ШОУ: «Два ассиста? С Украиной я мог сыграть и лучше»

25-летний левый защитник сборной Англии Люк Шоу считает, что в поединке 1/4 финала Евро-2020 против Украины (4:0) он мог сыграть и лучше. На счету Шоу две результативные передачи.

«Возможно, два ассиста это и здорово, но я по-прежнему считаю, что мог сыграть лучше. Но я всегда собой недоволен», — отметил Шоу.

В 1/2 финала турнира Англия сыграет с Данией. Матч состоится в среду, 7 июля, в 22:00.