Виктор КОВАЛЕНКО: «Я благодарен Луческу, это мой второй папа»

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко вспомнил свои первые шаги в первой команде «Шахтера» и то, как выдерживал конкуренцию с бразильскими легионерами:

«Скажу на своем примере: я рад, что я попал к Луческу. Он меня готовил, он знал, что Тейшейру скоро продадут, и готовил меня на эту позицию. Я ему благодарен, это мой второй папа, он в меня поверил, дал путь в большой футбол».

Ранее Коваленко заявил, что точно никогда не перейдет в «Динамо» Киев.