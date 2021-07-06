Виктор КОВАЛЕНКО: «Я благодарен Луческу, это мой второй папа»

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко вспомнил свои первые шаги в первой команде «Шахтера» и то, как выдерживал конкуренцию с бразильскими легионерами:
«Скажу на своем примере: я рад, что я попал к Луческу. Он меня готовил, он знал, что Тейшейру скоро продадут, и готовил меня на эту позицию. Я ему благодарен, это мой второй папа, он в меня поверил, дал путь в большой футбол».
Ранее Коваленко заявил, что точно никогда не перейдет в «Динамо» Киев.
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Источник — Вацко Light
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