Виктор КОВАЛЕНКО: «Я благодарен Луческу, это мой второй папа»

Хавбек «Аталанты» - о своих первых шагах в «Шахтере»

  • 06.07.2021 15:24
  • 343 просмотра
  • 1 комментарий
Виктор КОВАЛЕНКО: «Я благодарен Луческу, это мой второй папа»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко вспомнил свои первые шаги в первой команде «Шахтера» и то, как выдерживал конкуренцию с бразильскими легионерами:

«Скажу на своем примере: я рад, что я попал к Луческу. Он меня готовил, он знал, что Тейшейру скоро продадут, и готовил меня на эту позицию. Я ему благодарен, это мой второй папа, он в меня поверил, дал путь в большой футбол».

Ранее Коваленко заявил, что точно никогда не перейдет в «Динамо» Киев.

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Источник — Вацко Light

(1 голос)

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 06.07.2021 15:35
    -2
    Буде прикол, якщо "другий тато" візьме тебе в ДК (тупо, щоб помститися ультрасам)
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