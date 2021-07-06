Виктор КОВАЛЕНКО: «В Динамо я точно не перейду»

Украинский хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко высказался о своих отношениях с Мирчей Луческу, а также исключил вариант своего перехода в «Динамо».

«Переход Луческу в «Динамо»? Я нормально отреагировал. Я поддерживаю с ним связь, поздравляю с Днем рождения, Новым годом. Я давно с ним разговаривал и понимал, что он хотел работать. Получилось, что в «Динамо». Понимаю, что Луческу - футбольный человек. Не могу его судить за этот переход. Порадовался за него, что он снова работает и что-то дает футболу.

Что если «Динамо» захочет выкупить меня у «Аталанты»? Никогда туда не перейду.

Как в «Шахтере» реагировали на приход Луческу в киевский клуб? Некоторые нормально, некоторые негативно. Для Луческу это вызов. Он выдержал его», - сказал Коваленко.

Ранее сообщалось, что Коваленко получит шанс от Гасперини на предсезонных сборах «Аталанты».