Виктор КОВАЛЕНКО: «В Динамо я точно не перейду»

Украинский хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко высказался о своих отношениях с Мирчей Луческу, а также исключил вариант своего перехода в «Динамо».
«Переход Луческу в «Динамо»? Я нормально отреагировал. Я поддерживаю с ним связь, поздравляю с Днем рождения, Новым годом. Я давно с ним разговаривал и понимал, что он хотел работать. Получилось, что в «Динамо». Понимаю, что Луческу - футбольный человек. Не могу его судить за этот переход. Порадовался за него, что он снова работает и что-то дает футболу.
Что если «Динамо» захочет выкупить меня у «Аталанты»? Никогда туда не перейду.
Как в «Шахтере» реагировали на приход Луческу в киевский клуб? Некоторые нормально, некоторые негативно. Для Луческу это вызов. Он выдержал его», - сказал Коваленко.
Ранее сообщалось, что Коваленко получит шанс от Гасперини на предсезонных сборах «Аталанты».
Источник — Вацко Live
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- Никогда туда не перейду, (потому что динамо - авно)
Последнее вырезано журналистом
Не хватало ДК ещё буратин всяких покупать
Коваливка выкупила за 800 тыс у Аталанты контракт.
В Колосе он возможно поборолся бы за основу
И не факт, что добыл бы место в основе
Но у них есть конкурент Минай новоиспеченный клуб упл
Капец , как жить то теперь
Коваливка выкупила за 800 тыс у Аталанты контракт.
Кто тебя возьмёт в Динамо?
Твой уровень максимальный, это Колос Коваливка
Коваливка выкупила за 800 тыс у Аталанты контракт.
Кто тебя возьмёт в Динамо?
Твой уровень максимальный, это Колос Коваливка
Кто тебя возьмёт в Динамо?
Твой уровень максимальный, это Колос Коваливка
Кто тебя возьмёт в Динамо?
Твой уровень максимальный, это Колос Коваливка
Коваливка выкупила за 800 тыс у Аталанты контракт.
Капец , как жить то теперь
Коваливка выкупила за 800 тыс у Аталанты контракт.
В Колосе он возможно поборолся бы за основу
И не факт, что добыл бы место в основе
Но у них есть конкурент Минай новоиспеченный клуб упл
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