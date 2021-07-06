Виктор КОВАЛЕНКО: «В Динамо я точно не перейду»

Бывший полузащитник «Шахтера» исключил такой трансфер

  • 06.07.2021 13:55
  • 1228 просмотров
  • 24 комментария
Виктор КОВАЛЕНКО: «В Динамо я точно не перейду»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Украинский хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко высказался о своих отношениях с Мирчей Луческу, а также исключил вариант своего перехода в «Динамо».

«Переход Луческу в «Динамо»? Я нормально отреагировал. Я поддерживаю с ним связь, поздравляю с Днем рождения, Новым годом. Я давно с ним разговаривал и понимал, что он хотел работать. Получилось, что в «Динамо». Понимаю, что Луческу - футбольный человек. Не могу его судить за этот переход. Порадовался за него, что он снова работает и что-то дает футболу.

Что если «Динамо» захочет выкупить меня у «Аталанты»? Никогда туда не перейду. 

Как в «Шахтере» реагировали на приход Луческу в киевский клуб? Некоторые нормально, некоторые негативно. Для Луческу это вызов. Он выдержал его», - сказал Коваленко.

Ранее сообщалось, что Коваленко получит шанс от Гасперини на предсезонных сборах «Аталанты».

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Источник — Вацко Live

(4 голоса)

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Комментарии
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 06.07.2021 14:33
    0
    Дивний він. За півроку зіграв лише три хвилини, а все туди ж. Не хоче чоловік розвиватися, що зробиш.
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 06.07.2021 14:31
    -1
    - Что если «Динамо» захочет выкупить меня у «Аталанты»?
    - Никогда туда не перейду, (потому что динамо - авно)
    Последнее вырезано журналистом
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 06.07.2021 14:28
    -1
    Витя не по карману Динамо, даже свободным агентом не потянут
    Ссылка
    FunnyCat..
      FunnyCat.., 06.07.2021 14:23
    -2
    Витька шутник конечно знатный
    Не хватало ДК ещё буратин всяких покупать
    Ссылка
    M@kS7777
    online
      M@kS7777, 06.07.2021 14:18
    -1
    кто в эту мусоровозку пойдет разве что бесплатный Кулач
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 06.07.2021 14:17
    +1
    Коваленко возьмут только в клуб "Лавка "
    Ссылка
    romario1501
    online
      romario1501, 06.07.2021 14:15
    +1
    Вітя , ну навіщо ти так ?))Тепер на твоїй совісті тисячі спившишся вболівальників Динамо )))
    Ссылка
    Андрей-
    online
      Андрей-, 06.07.2021 14:13
    -2
    неудивительная новость,в динамо всех подряд берут из шахтёра
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 06.07.2021 14:12
    +1
    Trasher311987, 06.07.2021 14:03
    А прикинь Официально Коваленко игрок Колоса
    Коваливка выкупила за 800 тыс у Аталанты контракт.
    Это было бы справедливо.
    В Колосе он возможно поборолся бы за основу
    И не факт, что добыл бы место в основе
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.07.2021 14:10
    0
    sahka1981, 06.07.2021 14:07
    Если ДК даст за Антюха 500 тыс то еще 300 найдут
    Думаю да.
    Но у них есть конкурент Минай новоиспеченный клуб упл
    Ссылка
    FunnyCat..
      FunnyCat.., 06.07.2021 14:08
    0
    DK1970, 06.07.2021 13:57
    А никто и не возьмёт
    Это точно, разве что на лавку крепкую , но их Витька тоже неплохая давка выйдет 🪵
    Ссылка
    FunnyCat..
      FunnyCat.., 06.07.2021 14:07
    +2

    Капец , как жить то теперь
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 06.07.2021 14:07
    -1
    Trasher311987, 06.07.2021 14:03
    А прикинь Официально Коваленко игрок Колоса
    Коваливка выкупила за 800 тыс у Аталанты контракт.
    Если ДК даст за Антюха 500 тыс то еще 300 найдут
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 06.07.2021 14:06
    0
    Face Control, 06.07.2021 14:03
    Странно, у вас вся команда такая.
    У рахитов и калеки могут золото отобрать , не то что Динамо!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.07.2021 14:03
    +4
    adidas777, 06.07.2021 14:00
    Витя не смеши!
    Кто тебя возьмёт в Динамо?
    Твой уровень максимальный, это Колос Коваливка
    А прикинь Официально Коваленко игрок Колоса
    Коваливка выкупила за 800 тыс у Аталанты контракт.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 06.07.2021 14:03
    -8
    Oleg Savchuk, 06.07.2021 13:59
    Туди таких калік не беруть
    Странно, у вас вся команда такая.
    Ссылка
    vbolz
      vbolz, 06.07.2021 14:02
    +3
    Свят, свят, свят )))
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 06.07.2021 14:01
    +5
    Face Control, 06.07.2021 13:58
    Витёк, ни один уважающий себя футболист туда не перейдёт.
    Фекалюк хто тобі сказав шо бревно це поважна людина??
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2021 14:01
    +5
    И не надо
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 06.07.2021 14:00
    +7
    Витя не смеши!
    Кто тебя возьмёт в Динамо?
    Твой уровень максимальный, это Колос Коваливка
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 06.07.2021 13:57
    +8
    А никто и не возьмёт
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 06.07.2021 14:00
    +7
    Витя не смеши!
    Кто тебя возьмёт в Динамо?
    Твой уровень максимальный, это Колос Коваливка
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 06.07.2021 14:01
    +5
    Face Control, 06.07.2021 13:58
    Витёк, ни один уважающий себя футболист туда не перейдёт.
    Фекалюк хто тобі сказав шо бревно це поважна людина??
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2021 14:01
    +5
    И не надо
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.07.2021 14:03
    +4
    adidas777, 06.07.2021 14:00
    Витя не смеши!
    Кто тебя возьмёт в Динамо?
    Твой уровень максимальный, это Колос Коваливка
    А прикинь Официально Коваленко игрок Колоса
    Коваливка выкупила за 800 тыс у Аталанты контракт.
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 06.07.2021 13:59
    +4
    Туди таких калік не беруть
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.07.2021 13:58
    +4
    Та все у нас в Смеле от расстройства подул холодный воздух.
    Ссылка
    vbolz
      vbolz, 06.07.2021 14:02
    +3
    Свят, свят, свят )))
    Ссылка
    FunnyCat..
      FunnyCat.., 06.07.2021 14:07
    +2

    Капец , как жить то теперь
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 06.07.2021 14:17
    +1
    Коваленко возьмут только в клуб "Лавка "
    Ссылка
    romario1501
    online
      romario1501, 06.07.2021 14:15
    +1
    Вітя , ну навіщо ти так ?))Тепер на твоїй совісті тисячі спившишся вболівальників Динамо )))
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 06.07.2021 14:12
    +1
    Trasher311987, 06.07.2021 14:03
    А прикинь Официально Коваленко игрок Колоса
    Коваливка выкупила за 800 тыс у Аталанты контракт.
    Это было бы справедливо.
    В Колосе он возможно поборолся бы за основу
    И не факт, что добыл бы место в основе
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 06.07.2021 14:33
    0
    Дивний він. За півроку зіграв лише три хвилини, а все туди ж. Не хоче чоловік розвиватися, що зробиш.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.07.2021 14:10
    0
    sahka1981, 06.07.2021 14:07
    Если ДК даст за Антюха 500 тыс то еще 300 найдут
    Думаю да.
    Но у них есть конкурент Минай новоиспеченный клуб упл
    Ссылка
    FunnyCat..
      FunnyCat.., 06.07.2021 14:08
    0
    DK1970, 06.07.2021 13:57
    А никто и не возьмёт
    Это точно, разве что на лавку крепкую , но их Витька тоже неплохая давка выйдет 🪵
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 06.07.2021 14:06
    0
    Face Control, 06.07.2021 14:03
    Странно, у вас вся команда такая.
    У рахитов и калеки могут золото отобрать , не то что Динамо!
    Ссылка
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