Италия – Испания. Месть за Евро-2012

Евро-2020 приближается к своей кульминации. Остались 4 сильнейшие команды и уже в среду мы узнаем имена финалистов. В первом полуфинале встретятся Италия и Испания. Классическое европейское противостояние последнего десятилетия. В 2012 году команды встречались в киевском финале и тогда испанцы разгромили Скуадру Адзурру 4:0, а спустя 4 года итальянцы взяли реванш в 1/8 Евро. Кто окажется сильнее на этот раз?

Коэффициенты Favbet: 2.5 – 3.2 – 3.2

Выход в финал:

Италия – 1.75

Испания – 2.2

Победа на Евро:

Италия – 3.2

Испания – 3.8

Как видим из коэффициентов Favbet, Италия считается относительным фаворитом, примерно 55% на 45%. И, пожалуй, с этим можно согласиться. На этом Евро Италия выглядит увереннее. Да, в 1/8 против Австрии команда Манчини заставила понервничать своих болельщиков, но уже в четвертьфинале Италия обыграла звездную Бельгию. Счет 2:1 не должен вводить в заблуждение. Все моменты бельгийцев были результатом индивидуальной игры Де Брёйне и Доку, а командно Италия играла намного солиднее и в концовке встречи держала всё под контролем

А вот испанцы в плей-офф регулярно доводят дело до дополнительного времени и сборную Швейцарии испанцы прошли лишь в серии пенальти. Причем и в 1/8 и в 1/4 Испания должна была решать всё еще в основное время, но упускала перевес в конце встречи. Игра команды в обороне однозначно вызывает вопросы. Ни Пау Торрес, ни Эрик Гарсия не выглядят по-настоящему надежно.

Из-за травм не сыграют Спинаццола у Италии и Сарабия у Испании. Причем Спинаццола предположительно пропустит от полугода до года. Огромная потеря для Италии, ведь защитник «Ромы» был одним из лучших игроков на этом Евро

На что же поставить? Испания вполне может повторить путь Португалии на прошлом Евро – не слишком яркий групповой этап, победы в овертайме и серии пенальти в плей-офф. Никто не удивится, если и сегодняшний матч завершится вничью, и Испания выиграет в серии пенальти. И всё же Италия выглядит на Евро ярче. Пожалуй, впервые за последние 15 лет Италия по именам абсолютно не уступает Испании. Есть ощущение, что если и не в основное время, то в дополнительное Скуадра Адзурра возьмёт свое. Пришло ее время. Ставим на ничью в основное время и проход Италии!

Прогноз №1 от Favbet: ничья в основное время – 3.25

Прогноз №2 от Favbet: проход Италии – 1.75