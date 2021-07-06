ФОТО. Динамо провело последнюю тренировку на первом сборе

На следующее утро после контрольного матча с французским «Дивоном» (5:0) киевское «Динамо» собралось на поле Complexe Sportif в Дивон-ле-Бен, чтобы провести последнюю тренировку на первом межсезонном сборе.

Тренировочному занятию предшествовали поздравления наставнику вратарей команды Михаилу Михайлову, который сегодня отмечает свой 62-й день рождения.

После приятных торжеств команда приступила к работе, проведя сначала 15-минутную разминку с использованием специальных конусов, барьеров и фишек, а дальше перешла к упражнениям в квадратах и квадратах с двумя нейтральными игроками.

В завершение динамовцы провели двусторонку в сопровождении дождя, впервые спустившегося над Дивон-ле-Беном во время тренировочной сессии киевлян на сборе. Отметим, что игроки, которые участвовали во вчерашнем матче против «Дивона», сегодня занимались отдельно от общей группы, проведя восстановительную тренировку.

После обеда команда изменит место своего расположения и отправится в Люцерн, где завтра сыграет заключительный спарринг на первом сборе против одноименной команды. Утром тренировка не запланирована, «бело-синие» совершат прогулку по городу, после чего отправятся на стадион «Свисспорарена», где в 17:00 по Киеву начнется встреча с «Люцерном».

Сразу после завершения контрольной игры делегация «Динамо» вылетит в Киев, а игроки получат несколько дней отдыха. 10 июля динамовцы вернутся в Швейцарию, чтобы начать второй 10-дневный сбор, во время которого запланировано проведение еще четырех спаррингов.