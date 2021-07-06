Алексей ГАЙ: «Англия не дала Украине ни одного шанса»

Бывший футболист сборной Украины Алексей Гай прокомментировал поражение украинской национальной команды от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.

— Крупное поражение от англичан подпортило впечатление от выступления сборной Украины на чемпионате Европы?

— На мой взгляд, отрезками подопечные Андрея Шевченко показывали неплохой футбол, но, если говорить в общем, то хотелось бы лучшего от сборной Украины, зная, на что этот коллектив способен. Целостная игра у «сине-желтых», на мой взгляд, получилась только в поединке со сборной Швеции, остальные матчи не были столь выразительными. Думаю, что матч с Англией показал, что команда не была полностью готова к турниру.

— На твой взгляд, что не получилось у «сине-желтых» в четвертьфинальном поединке?

— Можно искать много факторов, но в первую очередь, наверное, не хватило психологического настроя перед таким грозным конкурентом, который пока не пропускает на чемпионате Европы. У англичан очень сильный подбор исполнителей. Команда, думаю, готова к борьбе за титул.

— Англичане не дали нам ни одного шанса?

— В принципе, да. Британцы более уверенно владели мячом, а при обороне действовали надежно. Сборной Украины явно не хватало остроты. «Сине-желтым» нужен был гол, который, возможно, встряхнул бы команду. Пикфорд не почувствовал силу атаки украинцев.