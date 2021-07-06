КОВАЛЕНКО: «Этот сезон будет показательным, нужен я Аталанте или нет»

Украинский игрок «Аталанты» настроен проявить себя в итальянском клубе

  • 06.07.2021 14:21
  • 200 просмотров
  • 3 комментария
КОВАЛЕНКО: «Этот сезон будет показательным, нужен я Аталанте или нет»
© ФК Аталанта. Виктор Коваленко

Украинский хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко вспомнил свои первые месяцы в новом клубе, а также рассказал о о своих отношениях с тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

«У «Аталанты» летом хорошие сборы, у них нет зимой отпуска. У меня было такое, что я зимой поехал и отдохнул целый месяц, приехал и побыл на сборах только неделю. Понял, что вся команда в идеальной форме. Первые полтора месяца мне было тяжело. Совсем другая нагрузка и менталитет.

Как приняли? Когда ты приходишь и ты новый человек - это тяжело в любой сфере. Команда приняла нормально, уже через месяц мы нормально общались. Игроки помнили меня по игре с ними, понимали, кто я. 

Знакомство с Гасперини? Я приехал после тестов и встретился со всем тренерским штабом, они пожелали мне удачи, а потом я увидел на футбольном поле, где Гасперини хочет меня видеть. В первый месяц мы не общались. Уже потом он подошел, поспрашивал, как дела. Мне было приятно. 

Отношения с Гасперини? В футбольном плане все нормально. Он такой человек, что все видит, всю тренировку, как кто работает. С ним интересно, он может промолчать, но потом уже может тебе высказать что-то в зале теорий. Доволен ли он моей работой - это вопрос не ко мне. Мне комфортны требования Гасперини.

Когда тренируешься, ты понимаешь, от какой позиции, что он требует. Как ни крути, я пришел, а у них идет чемпионат, они борются за второе место. Я пришел и понимал, что на моей позиции есть игроки, которым Гасперини доверяет и они играют много лет. Понимал, что меня могут поставить то там, то там. Уже в следующем сезоне я хотел занять чье-то место.

Нужно пройти хорошо сборы и увидеть, где я покажу себя лучше. Эти сборы для меня очень важные. Сезон будет показательным, потому что важно пройти с командой все сборы и понимать, нужен я этой команде или нет», - сказал Коваленко. 

Ранее сообщалось, что Коваленко получит шанс от Гасперини на предсезонных сборах «Аталанты».

 

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Источник — Вацко Live

(1 голос)

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Комментарии
    maz_vyshnevskogo
    online
      maz_vyshnevskogo, 06.07.2021 14:37
    0
    Треба так - "Цей сезон буде показовим - потрібна Аталанта мені чи ні".
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 06.07.2021 14:34
    0
    НЕТ
    через год в металле будет за бесплатно
    Ссылка
    FunnyCat..
      FunnyCat.., 06.07.2021 14:23
    -1
    А прошлый пол не были показательными ?
    Ссылка
    maz_vyshnevskogo
    online
      maz_vyshnevskogo, 06.07.2021 14:37
    0
    Треба так - "Цей сезон буде показовим - потрібна Аталанта мені чи ні".
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 06.07.2021 14:34
    0
    НЕТ
    через год в металле будет за бесплатно
    Ссылка
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