КОВАЛЕНКО: «Этот сезон будет показательным, нужен я Аталанте или нет»

Украинский хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко вспомнил свои первые месяцы в новом клубе, а также рассказал о о своих отношениях с тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

«У «Аталанты» летом хорошие сборы, у них нет зимой отпуска. У меня было такое, что я зимой поехал и отдохнул целый месяц, приехал и побыл на сборах только неделю. Понял, что вся команда в идеальной форме. Первые полтора месяца мне было тяжело. Совсем другая нагрузка и менталитет.

Как приняли? Когда ты приходишь и ты новый человек - это тяжело в любой сфере. Команда приняла нормально, уже через месяц мы нормально общались. Игроки помнили меня по игре с ними, понимали, кто я.

Знакомство с Гасперини? Я приехал после тестов и встретился со всем тренерским штабом, они пожелали мне удачи, а потом я увидел на футбольном поле, где Гасперини хочет меня видеть. В первый месяц мы не общались. Уже потом он подошел, поспрашивал, как дела. Мне было приятно.

Отношения с Гасперини? В футбольном плане все нормально. Он такой человек, что все видит, всю тренировку, как кто работает. С ним интересно, он может промолчать, но потом уже может тебе высказать что-то в зале теорий. Доволен ли он моей работой - это вопрос не ко мне. Мне комфортны требования Гасперини.

Когда тренируешься, ты понимаешь, от какой позиции, что он требует. Как ни крути, я пришел, а у них идет чемпионат, они борются за второе место. Я пришел и понимал, что на моей позиции есть игроки, которым Гасперини доверяет и они играют много лет. Понимал, что меня могут поставить то там, то там. Уже в следующем сезоне я хотел занять чье-то место.

Нужно пройти хорошо сборы и увидеть, где я покажу себя лучше. Эти сборы для меня очень важные. Сезон будет показательным, потому что важно пройти с командой все сборы и понимать, нужен я этой команде или нет», - сказал Коваленко.

Ранее сообщалось, что Коваленко получит шанс от Гасперини на предсезонных сборах «Аталанты».