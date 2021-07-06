Тейшейра близок к переходу в Бешикташ

Экс-полузащитник «Цзянсу Сунин» и «Шахтера» торгуется с турецким клубом

  • 06.07.2021 13:24
  • 1209 просмотров
  • 3 комментария
Тейшейра близок к переходу в Бешикташ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Тейшейра

Бывший полузащитник «Шахтера» Алекс Тейшейра может перейти в «Бешикташ». Журналист Николо Скира сообщил, что турецкий клуб пытается убедить бразильца, который с начала год находится без клуба, подписать контракт.

«Бешикташ» предлагает игроку 2 миллиона евро в год +0,5 млн бонусами. Тейшейра же хочет получать три миллиона евро. Также бразилец настаивает на подписном бонусе в два миллиона, но клуб дает 1,5 миллиона тремя платежами. При этом недавно финансовые аппетиты 31-летнего бразильца были больше.

Отметим, что по некоторым данным Алекс Тейшейра в Китае зарабатывал 11 миллионов евро в год. 

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Источник — твиттер Николо Скиры

(3 голоса)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 06.07.2021 14:11
    +1
    За такие бабки он должен еще и в защите отрабатывать.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 06.07.2021 14:07
    -3
    Алекс, го снова домой, в Шахтёр.
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    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2021 13:31
    +3
    Ненажера
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2021 13:31
    +3
    Ненажера
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 06.07.2021 14:11
    +1
    За такие бабки он должен еще и в защите отрабатывать.
    Ссылка
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