Тейшейра близок к переходу в Бешикташ

Бывший полузащитник «Шахтера» Алекс Тейшейра может перейти в «Бешикташ». Журналист Николо Скира сообщил, что турецкий клуб пытается убедить бразильца, который с начала год находится без клуба, подписать контракт.
«Бешикташ» предлагает игроку 2 миллиона евро в год +0,5 млн бонусами. Тейшейра же хочет получать три миллиона евро. Также бразилец настаивает на подписном бонусе в два миллиона, но клуб дает 1,5 миллиона тремя платежами. При этом недавно финансовые аппетиты 31-летнего бразильца были больше.
Отметим, что по некоторым данным Алекс Тейшейра в Китае зарабатывал 11 миллионов евро в год.
Источник — твиттер Николо Скиры
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