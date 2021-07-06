Тейшейра близок к переходу в Бешикташ

Бывший полузащитник «Шахтера» Алекс Тейшейра может перейти в «Бешикташ». Журналист Николо Скира сообщил, что турецкий клуб пытается убедить бразильца, который с начала год находится без клуба, подписать контракт.

«Бешикташ» предлагает игроку 2 миллиона евро в год +0,5 млн бонусами. Тейшейра же хочет получать три миллиона евро. Также бразилец настаивает на подписном бонусе в два миллиона, но клуб дает 1,5 миллиона тремя платежами. При этом недавно финансовые аппетиты 31-летнего бразильца были больше.

Отметим, что по некоторым данным Алекс Тейшейра в Китае зарабатывал 11 миллионов евро в год.