Лучше без клуба, чем играть задешево. Алекс Тейшейра торгуется с Бешикташем

Экс-лидер «Шахтера» Алекс Тейшейра, который в начале нынешнего года получил статус свободного агента после истечения контракта с китайским «Цзянсу Сунин», продолжает общаться с клубами, заинтересованными в его услугах.

Ныне активный интерес к сотрудничеству с Тейшейрой проявляет «Бешикташ». Чемпион Турции подыскивает замену Адему Ляичу, с которым настроен распрощаться в ближайшее время.

Связавшись с Тейшейрой, турки были озадачены его требованиями. Бразилец хочет получать по 3,5 миллиона евро в год, а также гарантированно рассчитывать на такую же сумму при подписании контракта в качестве подъемных.

Пойдут ли на условия Тейшейры турки пока неизвестно, но сам 31-летний бразилец, очевидно, полагает, что лучше быть без клуба, чем играть где-либо за зарплату, которая не отвечает его пожеланиями.