Лучше без клуба, чем играть задешево. Алекс Тейшейра торгуется с Бешикташем

Бывший футболист «Шахтера» с начала нынешнего года сидит без работы

  • 28.06.2021 14:17
  • 1872 просмотра
  • 2 комментария
Лучше без клуба, чем играть задешево. Алекс Тейшейра торгуется с Бешикташем
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Тейшейра

Экс-лидер «Шахтера» Алекс Тейшейра, который в начале нынешнего года получил статус свободного агента после истечения контракта с китайским «Цзянсу Сунин», продолжает общаться с клубами, заинтересованными в его услугах.

Ныне активный интерес к сотрудничеству с Тейшейрой проявляет «Бешикташ». Чемпион Турции подыскивает замену Адему Ляичу, с которым настроен распрощаться в ближайшее время.

Связавшись с Тейшейрой, турки были озадачены его требованиями. Бразилец хочет получать по 3,5 миллиона евро в год, а также гарантированно рассчитывать на такую же сумму при подписании контракта в качестве подъемных.

Пойдут ли на условия Тейшейры турки пока неизвестно, но сам 31-летний бразилец, очевидно, полагает, что лучше быть без клуба, чем играть где-либо за зарплату, которая не отвечает его пожеланиями.

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Источник — NTV Spor

(8 голосов)

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Комментарии
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 28.06.2021 14:56
    +1
    После Китая ему и лям за счастье должно быть, пока не покажет что не разучился играть
    Ссылка
    Александр Пересадько
    online
      Александр Пересадько, 28.06.2021 14:37
    +4
    Зажрался, после Китая
    Ссылка
    Александр Пересадько
    online
      Александр Пересадько, 28.06.2021 14:37
    +4
    Зажрался, после Китая
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 28.06.2021 14:56
    +1
    После Китая ему и лям за счастье должно быть, пока не покажет что не разучился играть
    Ссылка
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