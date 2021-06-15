Бешикташ предложил контракт Алексу Тейшейре по схеме 2+1

Пока между клубом и игроком есть разногласия по размеру заработной платы

  • 15.06.2021 09:28
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Бешикташ предложил контракт Алексу Тейшейре по схеме 2+1
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Тейшейра

Чемпион Турции «Бешикташ» сделал предложение экс-полузащитнику «Шахтера» Алексу Тейшейре, который с начала нынешнего года пребывает в статусе свободного агента после ухода из китайского «Цзянсу Сунин».

По информации итальянского инсайдера Николы Скиры, «черные орлы» готовы подписать с Тейшейрой контракт до 2023 года с опцией продления еще на один сезон.

При этом, бразильцу в Турции готовы платить 2 миллиона евро после уплаты налогов, а также гарантируют подписной бонус в размере 1,5 миллионов евро.

Сам Тейшейра хотел бы получать 3 миллиона евро в год, из-за чего переговорный процесс между сторонами продолжается.

Ранее сообщалось, что Рональд Куман просил руководство «Барселоны» рассмотреть возможность подписания Тейшейры на случай лимита покупок на трансферном рынке.

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Источник — твиттер Николо Скиры

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