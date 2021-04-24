Куман просит Барселону подписать экс-лидера Шахтера

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман передал руководству клуба список из четырех футболистов, которых можно подписать на правах свободных агентов, и которых он был бы рад видеть в числе своих подопечных.

В список, состоящий из Мемфиса Депая, Джорджиньо Вейналдума и Жерома Боатенга, входит также бразильский атакующий хавбек Алекс Тейшейра, являвшийся в прошлом одним из лидеров донецкого «Шахтера».

Последние пять лет Тейшейра провел в Китае, где успел привести «Цзянсу Сунин» к титулу чемпиона страны, прежде чем этот клуб был расформирован.

С начала нынешнего года 31-летний Тейшейра является свободным агентом. Его имя перманентно фигурирует в различных трансферных слухах, однако немногие клубы могут соответствовать запросам бразильца по зарплате, а также спортивной составляющей, ведь Алекс в конце карьеры хотел бы еще поиграть на достаточно высоком уровне.

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