Кирилл КОВАЛЬЧУК: «Украине залетело все, что могло залететь»

Бывший полузащитник сборной Украины Кирилл Ковальчук поделился мнением о поражении сборной Украины от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.

— Сборная Украины не имела шансов на выход в полуфинал Евро?

— Даже вот спустя пару дней после поражения мне сложно понять, почему так безвольно сыграла наша команда. Здесь, наверное, только один ответ — слишком сильна была Англия, которая удивила своим быстрыми голами в каждом из таймов. Можно сказать, что вся четвертьфинальная игра для сборной Украины прошла в шоке.

— Почему при счете 0:3, 0:4 «сине-желтые» не пытались переломить ход игры? Матч со Швецией в 1/8-й выжал все соки?

— Если говорить глобально, то ни в одном из матчей сборная Украины не диктовала условия противникам на протяжении 90 минут. К тому же в поединке с Англией фортуна была явно не на нашей стороне, поскольку залетело практически все, что могло залететь. И как мы ни переживали, разница в уровне между Украиной и топ-сборной Европы видна невооруженным глазом. Хотя до самого поединка казалось, что с англичанами можно играть.

— В пяти матчах подопечные Гарета Саутгейта не пропустили ни одного мяча…

— Да, это тоже говорит о многом. Тем не менее, в полуфинальном матче с Данией англичанам будет намного сложнее. Датчане после двух кряду поражений на старте турнира сейчас показывают классный футбол, поэтому 7 июля игра будет от ножа. Британцам будет очень непросто выйти в финал.