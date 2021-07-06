Кирилл КОВАЛЬЧУК: «Украине залетело все, что могло залететь»

Бывший полузащитник сборной Украины Кирилл Ковальчук поделился мнением о поражении сборной Украины от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.
— Сборная Украины не имела шансов на выход в полуфинал Евро?
— Даже вот спустя пару дней после поражения мне сложно понять, почему так безвольно сыграла наша команда. Здесь, наверное, только один ответ — слишком сильна была Англия, которая удивила своим быстрыми голами в каждом из таймов. Можно сказать, что вся четвертьфинальная игра для сборной Украины прошла в шоке.
— Почему при счете 0:3, 0:4 «сине-желтые» не пытались переломить ход игры? Матч со Швецией в 1/8-й выжал все соки?
— Если говорить глобально, то ни в одном из матчей сборная Украины не диктовала условия противникам на протяжении 90 минут. К тому же в поединке с Англией фортуна была явно не на нашей стороне, поскольку залетело практически все, что могло залететь. И как мы ни переживали, разница в уровне между Украиной и топ-сборной Европы видна невооруженным глазом. Хотя до самого поединка казалось, что с англичанами можно играть.
— В пяти матчах подопечные Гарета Саутгейта не пропустили ни одного мяча…
— Да, это тоже говорит о многом. Тем не менее, в полуфинальном матче с Данией англичанам будет намного сложнее. Датчане после двух кряду поражений на старте турнира сейчас показывают классный футбол, поэтому 7 июля игра будет от ножа. Британцам будет очень непросто выйти в финал.
Источник — zbirna.com
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Чего было не делать замен если видно шо уже проиграна игра, дали бы хоть почувствовать вкус ЧЕ тем кто в заявке?
Какой смысл был не делать почти ротацию если там игроки на которых рассчитывали?
Как можно все время рассказывать и гордиться результатом если это по сути стечения обстоятельств, регламента, жребия и всего ничего наших побед?
Ради приличия может стоило бы и в отставку подать после такого поражения или взять вину на себя, а не перекладывать на чемпионат?
У нас по составу, цене и др показателям далеко не последняя сборная была, но 1 из самых убогих по игре, а пинять на чемп не гоже, понятно др он скоро не станет.
Сборников "встречали" и те герои прям, а на деле может стоило устроить порку как так можно безвольно сливать матч и даже не пробовать забить гол престижа?
Чего было не делать замен если видно шо уже проиграна игра, дали бы хоть почувствовать вкус ЧЕ тем кто в заявке?
Какой смысл был не делать почти ротацию если там игроки на которых рассчитывали?
Как можно все время рассказывать и гордиться результатом если это по сути стечения обстоятельств, регламента, жребия и всего ничего наших побед?
Ради приличия может стоило бы и в отставку подать после такого поражения или взять вину на себя, а не перекладывать на чемпионат?
У нас по составу, цене и др показателям далеко не последняя сборная была, но 1 из самых убогих по игре, а пинять на чемп не гоже, понятно др он скоро не станет.
Сборников "встречали" и те герои прям, а на деле может стоило устроить порку как так можно безвольно сливать матч и даже не пробовать забить гол престижа?
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