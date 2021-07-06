Директор УПЛ: «Дали Олимпику конкретный срок, надеемся ситуация прояснится»

Исполнительный директор Премьер-лиги Евгений Дикий высказался о ситуации с участием «Олимпика» в сезоне УПЛ 2021/22.
Напомним, что в прессе появились слухи о том, что донецкая команда может прекратить существование и не примет участие в следующем чемпионате УПЛ.
«Будем надеяться, что к концу недели, может, к началу следующей ситуация с «Олимпиком» прояснится. Есть определенный срок. Мы находимся в рабочем диалоге с «Олимпиком», поэтому пока не объявляем его», – сказал Дикий.
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Источник — Трибуна
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