Мертенсу сделали операцию на плече

«Наполи» сообщил, что форвард Дрис Мертенс перенес операцию на левом плече. Игрок, выступавший в составе сборной Бельгии на Евро-2020, был прооперирован на родине.
34-летний футболист начнет процесс реабилитации через 2-3 недели, а до тех пор ему необходим покой.
Мертенс в сезоне-2020/21 провел 29 матчей за «Наполи» в Серии А и забил 9 голов.
Ранее сообщалось, что форму «Наполи» будет изготавливать Джорджио Армани.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Наполи
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.