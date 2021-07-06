Мертенсу сделали операцию на плече

«Наполи» сообщил, что форвард Дрис Мертенс перенес операцию на левом плече. Игрок, выступавший в составе сборной Бельгии на Евро-2020, был прооперирован на родине.

34-летний футболист начнет процесс реабилитации через 2-3 недели, а до тех пор ему необходим покой.

Мертенс в сезоне-2020/21 провел 29 матчей за «Наполи» в Серии А и забил 9 голов.

Ранее сообщалось, что форму «Наполи» будет изготавливать Джорджио Армани.