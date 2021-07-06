Бывший форвард Шахтера интересен Ривер Плейту

Факундо Феррейра вскоре может вернуться в Аргентину

  • 06.07.2021 10:27
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Бывший форвард Шахтера интересен Ривер Плейту
© Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний экс-форвард «Шахтера» Факундо Феррейра попал в сферу интересов аргентинского «Ривер Плейта».

Отмечается, что этот клуб рассматривает Феррейру, как потенциальное усиление атакующей линии команды, из-за травмы Агустина Фонтаны, которую тот получил на днях во время предсезонных сборов в США.

Возможность подписать Феррейру видится интересной для «Ривер Плейта» еще и потому, что ныне форвард является свободным агентом, статус которого получил после ухода из «Сельты» в конце минувшего сезона.

Интересно, что в конце июня турецкие медиа сообщали, что Факундо Феррейра близок к подписанию контракта с тамошним «Гезтепе».

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