Бывший форвард Шахтера интересен Ривер Плейту

30-летний экс-форвард «Шахтера» Факундо Феррейра попал в сферу интересов аргентинского «Ривер Плейта».
Отмечается, что этот клуб рассматривает Феррейру, как потенциальное усиление атакующей линии команды, из-за травмы Агустина Фонтаны, которую тот получил на днях во время предсезонных сборов в США.
Возможность подписать Феррейру видится интересной для «Ривер Плейта» еще и потому, что ныне форвард является свободным агентом, статус которого получил после ухода из «Сельты» в конце минувшего сезона.
Интересно, что в конце июня турецкие медиа сообщали, что Факундо Феррейра близок к подписанию контракта с тамошним «Гезтепе».
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