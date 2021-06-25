Экс-форвард Шахтера близок к переходу в турецкий Гезтепе

Факундо Феррейра, вероятно, продолжит карьеру в турецкой Суперлиге

  • 25.06.2021 16:33
  • 1732 просмотра
  • 1 комментарий
Экс-форвард Шахтера близок к переходу в турецкий Гезтепе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Факундо Феррейра

30-летний аргентинский форвард Факундо Феррейра, известный в Украине по играм в составе «Шахтера», в ближайшее время может подписать контракт с турецким «Гезтепе».

По информации Haber Ekspres, «желто-красные» ныне ведут активные переговоры с Феррейрой, который готов перебраться в Турцию.

Последние полгода Феррейра играл в Ла Лиге за «Сельту», но не имел постоянного места в основе, из-за чего контракт форварда с галисийцами продлен не будет, и 30 июня он станет свободным агентом.

Ожидается, что Феррейра прибудет в Измир в ближайшие дни, после чего будет подписан контракт и о сделке объявят официально.

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Комментарии
    padlo95
    online
      padlo95, 25.06.2021 17:30
    0
    Феррари потягало по всей Европе)
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 25.06.2021 17:30
    0
    Феррари потягало по всей Европе)
    Ссылка
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