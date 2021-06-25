Экс-форвард Шахтера близок к переходу в турецкий Гезтепе

30-летний аргентинский форвард Факундо Феррейра, известный в Украине по играм в составе «Шахтера», в ближайшее время может подписать контракт с турецким «Гезтепе».

По информации Haber Ekspres, «желто-красные» ныне ведут активные переговоры с Феррейрой, который готов перебраться в Турцию.

Последние полгода Феррейра играл в Ла Лиге за «Сельту», но не имел постоянного места в основе, из-за чего контракт форварда с галисийцами продлен не будет, и 30 июня он станет свободным агентом.

Ожидается, что Феррейра прибудет в Измир в ближайшие дни, после чего будет подписан контракт и о сделке объявят официально.