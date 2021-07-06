Минай и Николаев примут участие в жеребьевке Первой лиги

6 июля должна состояться жеребьевка первенства Украины по футболу в Первой и Второй лиге.
Среди участников соревнований в Первой лиге - «Mинай» и «Николаев».
Напомним, что закарпатцы готовы заменить «Олимпик» в случае его отказа от выступлений в элите, а южане по своей воле хотят понизиться в классе из-за проблем с финансированием.
Если в последующие дни ситуация с «Олимпиком» и «Николаевом» таки претерпит изменения, то в состав участников соревнований в УПЛ и ПФЛ будут оперативно внесены коррективы.
Напомним, что в новом сезоне в чемпионате УПЛ планируется выступление 16 команд, а в Первой и Второй лиге – 48 коллективов.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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