Минай и Николаев примут участие в жеребьевке Первой лиги

6 июля должна состояться жеребьевка первенства Украины по футболу в Первой и Второй лиге.

Среди участников соревнований в Первой лиге - «Mинай» и «Николаев».

Напомним, что закарпатцы готовы заменить «Олимпик» в случае его отказа от выступлений в элите, а южане по своей воле хотят понизиться в классе из-за проблем с финансированием.

Если в последующие дни ситуация с «Олимпиком» и «Николаевом» таки претерпит изменения, то в состав участников соревнований в УПЛ и ПФЛ будут оперативно внесены коррективы.

Напомним, что в новом сезоне в чемпионате УПЛ планируется выступление 16 команд, а в Первой и Второй лиге – 48 коллективов.