В среду, 7 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Англии и Дании.

Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Англия – Дания. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Евро-2020

В прямом эфире поединок Англия – Дания покажет телеканал «Украина», а также видеосервис OLL.TV.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – Дания.