В среду, 7 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Англии и Дании.
Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Англия – Дания. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Евро-2020
В прямом эфире поединок Англия – Дания покажет телеканал «Украина», а также видеосервис OLL.TV.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – Дания.
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Источник — Sport.ua
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