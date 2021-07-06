ПЕДРИ: «Концентрируюсь исключительно на матче с Италией»

Полузащитник сборной Испании Педри поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Евро-2020 против национальной команды Италии.

«После матчей я чувствую себя немного уставшим, но всегда стараюсь хорошо отдыхать, есть и пить. Я много бегаю, поскольку так я могу помочь команде.

Я уже говорил, что одна из вещей, которую мне хотелось бы улучшить в будущем в своей игре, - это проход в штрафную и завершение атаки точным ударом.

Прямо сейчас я концентрируюсь исключительно на этом матче. Хочу оказаться в составе. Если мне предоставят такую возможность, я буду усердно трудиться и отдам все силы, как и все остальные», - сказал Педри.

Матч Италия – Испания состоится во вторник, 6 июля. Начало в 22:00.