ПЕДРИ: «Концентрируюсь исключительно на матче с Италией»

Полузащитник сборной Испании Педри поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Евро-2020 против национальной команды Италии.
«После матчей я чувствую себя немного уставшим, но всегда стараюсь хорошо отдыхать, есть и пить. Я много бегаю, поскольку так я могу помочь команде.
Я уже говорил, что одна из вещей, которую мне хотелось бы улучшить в будущем в своей игре, - это проход в штрафную и завершение атаки точным ударом.
Прямо сейчас я концентрируюсь исключительно на этом матче. Хочу оказаться в составе. Если мне предоставят такую возможность, я буду усердно трудиться и отдам все силы, как и все остальные», - сказал Педри.
Матч Италия – Испания состоится во вторник, 6 июля. Начало в 22:00.
Источник — УЕФА
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