Гарри МАГУАЙР: «Знаем, что Дания сильная команда. Их путь нас вдохновляет»

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр поделился ожиданиями от матча полуфинала Евро-2020 против Дании.

«У нас было много больших матчей, мы много времени провели вместе, тренируясь на поле, играя в товарищеских и отборочных встречах. Чувствуем, что с каждым матчем мы прибавляем, и вы могли видеть это на этом турнире. Между самой первой игрой и матчем с Украиной была огромная разница.

Путь Дании на этом турнире очень вдохновляет. Они на протяжении многих лет доказывали, что являются топовой командой. Кажется, в рейтинге они стоят выше всех команд, с которыми нам довелось играть на Евро. Так что мы знаем, что Дания — сильная команда с отличными лидерами и большим опытом», — сказал Магуайр.

Полуфинал Англия — Дания пройдет 7 июля в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в четвертьфинале сборная Англии обыграла Украину со счетом 4:0.