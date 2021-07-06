Испания потеряла Сарабию перед матчем с Италией

Хавбек не успевает восстановиться до полуфинала Евро-2020

  • 06.07.2021 01:14
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Испания потеряла Сарабию перед матчем с Италией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Испании Пабло Сарабия не сможет принять участие в полуфинале Евро-2020 против Италии.

29-летний футболист ранее получил мышечное повреждение в четвертьфинале со Швейцарией и не успевает восстановиться. Об этом сообщил главный тренер испанской сборной Луис Энрике.

«Все готовы сыграть, кроме Пабло Сарабии, который не сможет принять участие в матче. Все остальные хорошо готовы физически и с нетерпением ждут игры», — сказал Энрике.

Полуфинал Евро-2020 Италия - Испания состоится 6 июля в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — УЕФА

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