Испания потеряла Сарабию перед матчем с Италией

Полузащитник сборной Испании Пабло Сарабия не сможет принять участие в полуфинале Евро-2020 против Италии.
29-летний футболист ранее получил мышечное повреждение в четвертьфинале со Швейцарией и не успевает восстановиться. Об этом сообщил главный тренер испанской сборной Луис Энрике.
«Все готовы сыграть, кроме Пабло Сарабии, который не сможет принять участие в матче. Все остальные хорошо готовы физически и с нетерпением ждут игры», — сказал Энрике.
Полуфинал Евро-2020 Италия - Испания состоится 6 июля в 22:00 по киевскому времени.
Источник — УЕФА
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