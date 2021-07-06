Испания потеряла Сарабию перед матчем с Италией

Полузащитник сборной Испании Пабло Сарабия не сможет принять участие в полуфинале Евро-2020 против Италии.

29-летний футболист ранее получил мышечное повреждение в четвертьфинале со Швейцарией и не успевает восстановиться. Об этом сообщил главный тренер испанской сборной Луис Энрике.

«Все готовы сыграть, кроме Пабло Сарабии, который не сможет принять участие в матче. Все остальные хорошо готовы физически и с нетерпением ждут игры», — сказал Энрике.

Полуфинал Евро-2020 Италия - Испания состоится 6 июля в 22:00 по киевскому времени.