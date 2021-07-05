Дженнаро ГАТТУЗО: «Я не расист, не сексист и не гомофоб»

Итальянский тренер ответил на обвинения в свой адрес

  • 05.07.2021 23:55
  • 452 просмотра
  • 1 комментарий
Дженнаро ГАТТУЗО: «Я не расист, не сексист и не гомофоб»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

В июне Дженнаро Гаттузо был близок к назначению на пост главного тренера «Тоттенхэма». Однако в последний момент клуб отказался от назначения из-за протестов фанатов «Шпор», которые обвиняли Гаттузо в расизме и гомофобии.

Теперь же итальянский специалист ответил на эти обвинения:

«Конечно, я не расист, не сексист, не гомофоб. Мои старые заявления были искажены. Почему бы вам не спросить моих бывших одноклубников и игроков, которых я тренировал, о моих отношениях с ними? Я не могу терять время на глупости, но мой опыт может чему-то научить.

Уровень ненависти в соцсетях опасен и сильно недооценивается. Я публичная персона, у меня есть силы реагировать на это, но не все могут вынести это. Это серьезная проблема. Почему никто ничего не делает с этим?

Я не живу в прошлом, у меня есть дочери, которые пользуются социальными сетями, я просто не понимаю этого эксгибиционизма. Зачем мне публиковать фото с морской прогулки с семьей или из ресторана? Я хочу сказать молодежи, чтобы они жили своей жизнью, а не жизнью других».

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Источник — Football-Italia

(4 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2021 00:01
    +6
    Вот так приходится нормальному человеку оправдываться перед фриками всех мастей - парадокс. Осталось ещё только на колено встать с лгтб флагом
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2021 00:01
    +6
    Вот так приходится нормальному человеку оправдываться перед фриками всех мастей - парадокс. Осталось ещё только на колено встать с лгтб флагом
    Ссылка
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