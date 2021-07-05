Дженнаро ГАТТУЗО: «Я не расист, не сексист и не гомофоб»

В июне Дженнаро Гаттузо был близок к назначению на пост главного тренера «Тоттенхэма». Однако в последний момент клуб отказался от назначения из-за протестов фанатов «Шпор», которые обвиняли Гаттузо в расизме и гомофобии.

Теперь же итальянский специалист ответил на эти обвинения:

«Конечно, я не расист, не сексист, не гомофоб. Мои старые заявления были искажены. Почему бы вам не спросить моих бывших одноклубников и игроков, которых я тренировал, о моих отношениях с ними? Я не могу терять время на глупости, но мой опыт может чему-то научить.

Уровень ненависти в соцсетях опасен и сильно недооценивается. Я публичная персона, у меня есть силы реагировать на это, но не все могут вынести это. Это серьезная проблема. Почему никто ничего не делает с этим?

Я не живу в прошлом, у меня есть дочери, которые пользуются социальными сетями, я просто не понимаю этого эксгибиционизма. Зачем мне публиковать фото с морской прогулки с семьей или из ресторана? Я хочу сказать молодежи, чтобы они жили своей жизнью, а не жизнью других».