Малиновский ляжет под нож. Его прооперирует врач, который помог Пашаличу

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский в ближайшие часы должен перенести операцию по вопросу устранения грыжи живота.
Сообщается, что оперировать украинца будет профессор Джузеппе Сансонетти, а хирургическое вмешательство произойдет в клинике в Милане.
Сансонетти известен тем, что в конце минувшего года успешно прооперировал одноклубника Малиновского Марио Пашалича, который также имел проблемы с грыжей живота.
Ожидается, что срок восстановления Малиновского составит 45 дней.
Ранее информацию о том, что Малиновский ляжет под нож подтвердила супруга футболиста Роксана.
Источник — Calcio Atalanta
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.