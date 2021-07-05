Малиновский ляжет под нож. Его прооперирует врач, который помог Пашаличу

Операция должна состояться в ближайшие часы, если ее уже не завершили к нынешнему моменту

  • 05.07.2021 22:26
  • 1999 просмотров
  • 2 комментария
Малиновский ляжет под нож. Его прооперирует врач, который помог Пашаличу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский в ближайшие часы должен перенести операцию по вопросу устранения грыжи живота.

Сообщается, что оперировать украинца будет профессор Джузеппе Сансонетти, а хирургическое вмешательство произойдет в клинике в Милане.

Сансонетти известен тем, что в конце минувшего года успешно прооперировал одноклубника Малиновского Марио Пашалича, который также имел проблемы с грыжей живота.

Ожидается, что срок восстановления Малиновского составит 45 дней.

Ранее информацию о том, что Малиновский ляжет под нож подтвердила супруга футболиста Роксана.

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Источник — Calcio Atalanta

(6 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.07.2021 22:46
    +1
    На Евро явно Малиновского не хватало. Сначала не мог играть в полную силу, а потом вообще сел на лавку. Зубкова тоже не хватало. Можно было попробовать на место Зубкова Миколенко, а на место Миколенко Зинченко. Но у Шевы по многим позициям была головная боль. С такими проблемами и так хороший результат.
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    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 05.07.2021 22:32
    -1
    а мог у нас в районной больничке побыстрому сделать
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.07.2021 22:46
    +1
    На Евро явно Малиновского не хватало. Сначала не мог играть в полную силу, а потом вообще сел на лавку. Зубкова тоже не хватало. Можно было попробовать на место Зубкова Миколенко, а на место Миколенко Зинченко. Но у Шевы по многим позициям была головная боль. С такими проблемами и так хороший результат.
    Ссылка
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