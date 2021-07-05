Малиновский ляжет под нож. Его прооперирует врач, который помог Пашаличу

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский в ближайшие часы должен перенести операцию по вопросу устранения грыжи живота.

Сообщается, что оперировать украинца будет профессор Джузеппе Сансонетти, а хирургическое вмешательство произойдет в клинике в Милане.

Сансонетти известен тем, что в конце минувшего года успешно прооперировал одноклубника Малиновского Марио Пашалича, который также имел проблемы с грыжей живота.

Ожидается, что срок восстановления Малиновского составит 45 дней.

Ранее информацию о том, что Малиновский ляжет под нож подтвердила супруга футболиста Роксана.