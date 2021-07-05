Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «У Руслана операция, две недели нельзя нагрузок»

Роксана Малиновская, жена 28-летнего полузащитника «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского, рассказала, что футболисту потребуется операция.

«У нас сложная ситуация с отпуском в этот раз, как и всегда.

У Руслана операция, и потом ему 2 недели нельзя абсолютно никаких нагрузок… В море тоже плавать нельзя. В общем, не знаю, как нам быть со всеми этими переездами, чемоданами и Оливией (маленькая дочь пары — прим. ред.).

Это все ложится на мои плечи, поэтому куда, когда и как мы поедем — еще неизвестно. Но на что ни пойдешь ради карьеры и здоровья любимого мужа?», — написала Роксана.

Малиновский принял участие во всех матчах Евро-2020, кроме поединка с Англией (0:4) в 1/4 финала турнира.