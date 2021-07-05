Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «У Руслана операция, две недели нельзя нагрузок»

Супруга украинского футболиста рассказала о состоянии его здоровья

  • 05.07.2021 16:25
  • 1930 просмотров
  • 8 комментариев
Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «У Руслана операция, две недели нельзя нагрузок»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Роксана Малиновская, жена 28-летнего полузащитника «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского, рассказала, что футболисту потребуется операция.

«У нас сложная ситуация с отпуском в этот раз, как и всегда.

У Руслана операция, и потом ему 2 недели нельзя абсолютно никаких нагрузок… В море тоже плавать нельзя. В общем, не знаю, как нам быть со всеми этими переездами, чемоданами и Оливией (маленькая дочь пары — прим. ред.).

Это все ложится на мои плечи, поэтому куда, когда и как мы поедем — еще неизвестно. Но на что ни пойдешь ради карьеры и здоровья любимого мужа?», — написала Роксана.

Малиновский принял участие во всех матчах Евро-2020, кроме поединка с Англией (0:4) в 1/4 финала турнира.

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    valdemar84
    online
      valdemar84, 05.07.2021 17:16
    0
    Може мене з собою взяти. З валізами справлюся в ліжку справлюся в морі поплаваю
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.07.2021 17:12
    +1
    А куда ей перечислить 23 гривны , которые мне в июле добавили к пенсии?
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 05.07.2021 17:11
    0
    Бедняжка, не знает куда поехать. На дачу огород копать)
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 05.07.2021 17:10
    +1
    Это она еще не знает что такое проблемы.
    Ссылка
    Макс Про
    online
      Макс Про, 05.07.2021 17:09
    +1
    Вот только не понятно где она так перетрудилась)
    Ссылка
    Макс Про
    online
      Макс Про, 05.07.2021 17:07
    +1
    Какие жертвы, отпуск пропустит!)
    Ссылка
    frifrikhk
    online
      frifrikhk, 05.07.2021 16:57
    +5
    Юрий Карпенко, 05.07.2021 16:52
    Бедная и несчастная, как только она живет со все этим, давайте поможем бедной девушке столько проблем на хрупкие плечи
    Ага, написали наче вона почку йому свою віддає
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 05.07.2021 16:52
    +5
    Бедная и несчастная, как только она живет со все этим, давайте поможем бедной девушке столько проблем на хрупкие плечи
    Ссылка
    frifrikhk
    online
      frifrikhk, 05.07.2021 16:57
    +5
    Юрий Карпенко, 05.07.2021 16:52
    Бедная и несчастная, как только она живет со все этим, давайте поможем бедной девушке столько проблем на хрупкие плечи
    Ага, написали наче вона почку йому свою віддає
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 05.07.2021 16:52
    +5
    Бедная и несчастная, как только она живет со все этим, давайте поможем бедной девушке столько проблем на хрупкие плечи
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.07.2021 17:12
    +1
    А куда ей перечислить 23 гривны , которые мне в июле добавили к пенсии?
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 05.07.2021 17:10
    +1
    Это она еще не знает что такое проблемы.
    Ссылка
    Макс Про
    online
      Макс Про, 05.07.2021 17:09
    +1
    Вот только не понятно где она так перетрудилась)
    Ссылка
    Макс Про
    online
      Макс Про, 05.07.2021 17:07
    +1
    Какие жертвы, отпуск пропустит!)
    Ссылка
    valdemar84
    online
      valdemar84, 05.07.2021 17:16
    0
    Може мене з собою взяти. З валізами справлюся в ліжку справлюся в морі поплаваю
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 05.07.2021 17:11
    0
    Бедняжка, не знает куда поехать. На дачу огород копать)
    Ссылка
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