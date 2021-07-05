Источник: Фран Соль в шаге от перехода в Эйбар

Форвард «Динамо» Фран Соль находится в шаге от перехода в «Эйбар». Об этом сообщает журналист Манох Дасвани.

Трансфер уже согласован, и официально о переходе сообщат в ближайшие дни. Сам Соль дал свое согласие на переход в «Эйбар» еще в конце июня.

Прошлый сезон Соль провел в аренде в другом испанском клубе, «Тенерифе». На его счету 10 голов и 2 ассиста в 39 матчах.