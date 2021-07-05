Источник: Фран Соль в шаге от перехода в Эйбар

«Динамо» продаст испанского форварда в ближайшие дни

  • 05.07.2021 22:17
  • 2161 просмотр
  • 3 комментария
Источник: Фран Соль в шаге от перехода в Эйбар
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Соль

Форвард «Динамо» Фран Соль находится в шаге от перехода в «Эйбар». Об этом сообщает журналист Манох Дасвани.

Трансфер уже согласован, и официально о переходе сообщат в ближайшие дни. Сам Соль дал свое согласие на переход в «Эйбар» еще в конце июня.

Прошлый сезон Соль провел в аренде в другом испанском клубе, «Тенерифе». На его счету 10 голов и 2 ассиста в 39 матчах.

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Источник — Twitter

(9 голосов)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 05.07.2021 22:34
    -4
    Бяги чувак, бяги.
    Ссылка
    seregka1991
    online
      seregka1991, 05.07.2021 22:30
    0
    Легенда, удачи в Эйбар)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 05.07.2021 22:18
    +3
    Вполне могут подарить им, $ по контракту платить смысла особо ж нет ему, а так хоть разгрузят ведомость да и стоит он уже объективно мало, можно разве шо символически сбить шо то
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 05.07.2021 22:18
    +3
    Вполне могут подарить им, $ по контракту платить смысла особо ж нет ему, а так хоть разгрузят ведомость да и стоит он уже объективно мало, можно разве шо символически сбить шо то
    Ссылка
    seregka1991
    online
      seregka1991, 05.07.2021 22:30
    0
    Легенда, удачи в Эйбар)
    Ссылка
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