Источник: Фран Соль в шаге от перехода в Эйбар

Форвард «Динамо» Фран Соль находится в шаге от перехода в «Эйбар». Об этом сообщает журналист Манох Дасвани.
Трансфер уже согласован, и официально о переходе сообщат в ближайшие дни. Сам Соль дал свое согласие на переход в «Эйбар» еще в конце июня.
Прошлый сезон Соль провел в аренде в другом испанском клубе, «Тенерифе». На его счету 10 голов и 2 ассиста в 39 матчах.
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Источник — Twitter
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