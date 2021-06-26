Соль готов снова вернуться в Испанию. Теперь слово за Динамо

По информации испанских СМИ, клуб «Эйбар», который вылетел из Примеры в Сегунду, нацелился на форварда «Динамо» Франа Соля.

Сам игрок согласился снова играть во втором по силе дивизионе Испании, но теперь финальное слово за киевским клубом.

«Эйбар» не потянет трансфер Соля, но готов взять его в аренду. Контракт нападающего с «Динамо» рассчитан еще на два года.

Минувший сезон Фран провел в составе «Тенерифе». Забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что наставник Мирча Луческу не рассчитывает на Соля.