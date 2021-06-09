Фран СОЛЬ: «Вести переговоры с Динамо сложно»

Испанский форвард – о своему будущем

  • 09.06.2021 21:54
  • 2004 просмотра
  • 0 комментариев
Фран СОЛЬ: «Вести переговоры с Динамо сложно»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Соль

Форвард «Динамо» Фран Соль, который нынешний сезон провел в аренде в «Тенерифе», рассказал о том, где может продолжить карьеру:

«Сейчас думаю только об отпуске, чтобы провести время с семьей и постараться отключиться от всего. Мне нужно вернуться в Киев и, если ничего не изменится провести хорошую предсезонку. Хочу узнать о своем будущем поскорее.

«Тенерифе» дал мне поддержать иллюзию игры. После травмы я играл очень мало. Спасибо спортивному директору «Тенерифе» Хуану Карлосу, что засучил рукава для меня, потому что вести переговоры с «Динамо» сложно».

Ранее сообщалось о том, что Соль хочет расторгнуть контракт с «Динамо».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — AS

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности