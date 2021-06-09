Фран СОЛЬ: «Вести переговоры с Динамо сложно»

Форвард «Динамо» Фран Соль, который нынешний сезон провел в аренде в «Тенерифе», рассказал о том, где может продолжить карьеру:

«Сейчас думаю только об отпуске, чтобы провести время с семьей и постараться отключиться от всего. Мне нужно вернуться в Киев и, если ничего не изменится провести хорошую предсезонку. Хочу узнать о своем будущем поскорее.

«Тенерифе» дал мне поддержать иллюзию игры. После травмы я играл очень мало. Спасибо спортивному директору «Тенерифе» Хуану Карлосу, что засучил рукава для меня, потому что вести переговоры с «Динамо» сложно».

Ранее сообщалось о том, что Соль хочет расторгнуть контракт с «Динамо».