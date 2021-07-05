ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракты с двумя хавбеками

Кравченко и Вачиберадзе остаются в команде

  • 05.07.2021 21:30
  • 571 просмотр
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракты с двумя хавбеками
© chernomorets.odessa.ua

«Черноморец» на официальном сайте объявил о подписании новых контрактов с полузащитниками Сергеем Кравченко и Бекой Вачиберадзе.

О сроках соглашения информации нет.

38-летний Кравченко перебрался в одесскую команду зимой минувшего года. 25-летний Вачиберадзе пополнил состав «Черноморца» весной.

Новый сезон команда проведет в УПЛ.

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Источник — ФК Черноморец

(3 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 05.07.2021 21:40
    +1
    sahka1981, 05.07.2021 21:37
    Вачиберадзе это же мега талант бывший, с ШД?
    Беглый каторжник как и зина
    .... отчасти и юрченко с малиной)
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 05.07.2021 21:40
    0
    Кравченко еще тренировать останется ))
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 05.07.2021 21:38
    0
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 05.07.2021 21:37
    0
    Вачиберадзе это же мега талант бывший, с ШД?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 05.07.2021 21:40
    +1
    sahka1981, 05.07.2021 21:37
    Вачиберадзе это же мега талант бывший, с ШД?
    Беглый каторжник как и зина
    .... отчасти и юрченко с малиной)
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 05.07.2021 21:40
    0
    Кравченко еще тренировать останется ))
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 05.07.2021 21:38
    0
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 05.07.2021 21:37
    0
    Вачиберадзе это же мега талант бывший, с ШД?
    Ссылка
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