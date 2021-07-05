ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракты с двумя хавбеками

«Черноморец» на официальном сайте объявил о подписании новых контрактов с полузащитниками Сергеем Кравченко и Бекой Вачиберадзе.
О сроках соглашения информации нет.
38-летний Кравченко перебрался в одесскую команду зимой минувшего года. 25-летний Вачиберадзе пополнил состав «Черноморца» весной.
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Источник — ФК Черноморец
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.... отчасти и юрченко с малиной)
.... отчасти и юрченко с малиной)
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