Уимблдон. Надежда Киченок вылетела из парного разряда

Сегодня Надежда Киченок вместе с румынкой Ралукой Олару в третьем раунде Уимблдона-2021 в парном разряде потерпели поражение от американо-австралийского дуэта Кэролайн Доулхайд/Сторм Сандерс – 6:7 (4), 2:6.
Родная сестра Надежды, Людмила Киченок, вылетела из парного разряда еще вчера, но вместе с австрийцем Оливером Мараком продолжает борьбу в миксте. Сегодня они на отказе дуэта Эна Сибахара/Бен Маклахлан без борьбы вышли в третий раунд.
Там их будет ждать победитель встречи Джо Сэлисбери/Хэрриет Дарт – Уэс Колхоф/Деми Схюрс.
Источник — Sport.ua
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