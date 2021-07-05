Уимблдон. Надежда Киченок вылетела из парного разряда

Ее сестра Людмила без борьбы прошла дальше в миксте

  • 05.07.2021 20:28
  • 43 просмотра
  • 0 комментариев
Уимблдон. Надежда Киченок вылетела из парного разряда
© Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Сегодня Надежда Киченок вместе с румынкой Ралукой Олару в третьем раунде Уимблдона-2021 в парном разряде потерпели поражение от американо-австралийского дуэта Кэролайн Доулхайд/Сторм Сандерс – 6:7 (4), 2:6.

Родная сестра Надежды, Людмила Киченок, вылетела из парного разряда еще вчера, но вместе с австрийцем Оливером Мараком продолжает борьбу в миксте. Сегодня они на отказе дуэта Эна Сибахара/Бен Маклахлан без борьбы вышли в третий раунд.

Там их будет ждать победитель встречи Джо Сэлисбери/Хэрриет Дарт – Уэс Колхоф/Деми Схюрс.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности