Уимблдон. Надежда Киченок вылетела из парного разряда

Сегодня Надежда Киченок вместе с румынкой Ралукой Олару в третьем раунде Уимблдона-2021 в парном разряде потерпели поражение от американо-австралийского дуэта Кэролайн Доулхайд/Сторм Сандерс – 6:7 (4), 2:6.

Родная сестра Надежды, Людмила Киченок, вылетела из парного разряда еще вчера, но вместе с австрийцем Оливером Мараком продолжает борьбу в миксте. Сегодня они на отказе дуэта Эна Сибахара/Бен Маклахлан без борьбы вышли в третий раунд.

Там их будет ждать победитель встречи Джо Сэлисбери/Хэрриет Дарт – Уэс Колхоф/Деми Схюрс.