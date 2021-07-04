Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на Уимблдоне

Украинка Людмила Киченок и японка Макото Ниномия проиграли во втором круге парного разряда Уимблдона.
Украинско-японская пара не смогла справиться с американским дуэтом Эйша Мухаммад/Джессика Пегула.
Уимблдон. Парный разряд. Второй круг.
Людмила Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония) - Эйша Мухаммад/Джессика Пегула (США, 14) – 4-6, 4-6.
Ранее Людмила Киченок на Уимблдоне стартовала с победы в миксте.
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Источник — Sport.ua
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