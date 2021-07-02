Уимблдон. Людмила Киченок стартовала с победы в миксте

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала в парном смешанном разряде в рамках Уимблдона.



В матче первого круга украинка в дуэте с Оливером Марахом обыграла мексиканскую пару Джулиана Олмос / Сантьяго Гонсалес.



Уимблдон. Первый круг

Людмила Киченок / Оливер Марах (Украина/Австрия) – Джулиана Олмос / Сантьяго Гонсалес (Мексика) – 7:5, 7:5



Во втором круге Киченок и Марах сыграют против 15-х сеяных японцев Бена Маклахлана и Эны Сибахары.

Читайте также: Уимблдон. Костюк стартовала с победы в паре