БОНДАРЕНКО: «Де Дзерби просит играть в пас, а не забрасывать в штрафную»

Молодой игрок попробует закрепиться в «Шахтере»

  • 05.07.2021 21:51
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  • 1 комментарий
БОНДАРЕНКО: «Де Дзерби просит играть в пас, а не забрасывать в штрафную»
© shakhtar.com

Полузащитник Артем Бондаренко в контрольном матче «Шахтера» по требованию наставника Роберто Де Дзерби был вынужден действовать в центре обороны.

«Рад, что выиграли, пусть даже сборы. Свою игру оценивать не буду. Что касается игры в центре обороны, то современный футбол требует универсальности. Нужно уметь играть там, хотя ранее не играл в центре защиты».

«Тренер просит нас играть в короткий пас, а не просто забрасывать в штрафную. Стараемся выполнять установку», - сказал Бондаренко.

Минувший сезон Бондаренко провел в «Мариуполе» на правах аренды, а также был в расширенном списке сборной Украины на Евро.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
    Slavkolvivskiy
    online
      Slavkolvivskiy, 05.07.2021 23:17
    0
    "Ви не повірете Де Дзербі просить грати нас в футбол" - Бондаренко.
    Ссылка
    Slavkolvivskiy
    online
      Slavkolvivskiy, 05.07.2021 23:17
    0
    "Ви не повірете Де Дзербі просить грати нас в футбол" - Бондаренко.
    Ссылка
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