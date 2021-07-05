БОНДАРЕНКО: «Де Дзерби просит играть в пас, а не забрасывать в штрафную»

Полузащитник Артем Бондаренко в контрольном матче «Шахтера» по требованию наставника Роберто Де Дзерби был вынужден действовать в центре обороны.
«Рад, что выиграли, пусть даже сборы. Свою игру оценивать не буду. Что касается игры в центре обороны, то современный футбол требует универсальности. Нужно уметь играть там, хотя ранее не играл в центре защиты».
«Тренер просит нас играть в короткий пас, а не просто забрасывать в штрафную. Стараемся выполнять установку», - сказал Бондаренко.
Минувший сезон Бондаренко провел в «Мариуполе» на правах аренды, а также был в расширенном списке сборной Украины на Евро.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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