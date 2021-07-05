Один матч до юбилея. Ярмоленко вскоре проведет 100 игру за сборную

Вингер на пороге 100 матча

  • 05.07.2021 19:51
  • 499 просмотров
  • 1 комментарий
Один матч до юбилея. Ярмоленко вскоре проведет 100 игру за сборную
© Getty Images/Global Images Ukraine

Для вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко матч против Англии в четвертьфинале Евро-2020 стал 99-м в составе национальной команды.

Сейчас 100 и больше матчей за сборную Украину имеют только Анатолий Тимощук (144), Андрей Шевченко (111) и Руслан Ротань (100).

Следующий матч Украина проведет 4 сентября против Казахстана в рамках отбора ЧМ-2022.

Ярмоленко в составе сборной забил 42 мяча - на 6 меньше, чем у лучшего бомбардира Андрея Шевченко.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 05.07.2021 20:15
    0
    Проти Kазахстану граємо 1 вересня.
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 05.07.2021 20:15
    0
    Проти Kазахстану граємо 1 вересня.
    Ссылка
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