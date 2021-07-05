Один матч до юбилея. Ярмоленко вскоре проведет 100 игру за сборную

Для вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко матч против Англии в четвертьфинале Евро-2020 стал 99-м в составе национальной команды.

Сейчас 100 и больше матчей за сборную Украину имеют только Анатолий Тимощук (144), Андрей Шевченко (111) и Руслан Ротань (100).

Следующий матч Украина проведет 4 сентября против Казахстана в рамках отбора ЧМ-2022.

Ярмоленко в составе сборной забил 42 мяча - на 6 меньше, чем у лучшего бомбардира Андрея Шевченко.