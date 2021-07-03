Итог сборной Украины на Евро: установили рекорд, у Ярмоленко 2+2

Статистические итоги выступлений сборной Украины на Евро

  • 03.07.2021 23:55
  • 2348 просмотров
  • 18 комментариев
Итог сборной Украины на Евро: установили рекорд, у Ярмоленко 2+2
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины проиграла Англии в 1/4 финала Евро-2020 со счетом 0:4 и покидает турнир.

Несмотря на поражение, турнир стал историческим для нашей команды: сборная Украины впервые в своей истории не только вышла из группы на Евро, но и пробилась в четвертьфинал.

На Евро-2020 сборная Украины сыграла 5 матчей: проиграла Нидерландам 2:3, обыграла Северную Македонию 2:1, уступила Австрии 0:1, одолела Швецию 2:1 и уступила Англии 0:4.

Забили 6 голов, пропустили 10 мячей.

Голы Украины на Евро

Ярмоленко - 2

Яремчук - 2

Зинченко - 1

Довбик - 1

Ассистенты

Ярмоленко - 2

Малиновский - 1

Яремчук - 1

Караваев - 1

Зинченко - 1

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Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 04.07.2021 00:15
    0
    bassofon, 03.07.2021 23:59
    Хорошо. Было намного хуже.
    Важно уметь видеть хуже и лучше. + Иначе перспектив просто быть не может!
    Ссылка
    DV
    online
      DV, 04.07.2021 00:15
    0
    Будьте оптимистичнее! Мы заняли ПЯТОЕ место на ЕВРО-2020 ! Как по мне - суперрезультат. Кто бы сказал другое перед началом ЕВРО?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2021 00:14
    0
    Больше всех Пропущено в ср.
    2.0 Польша, Венгрия, Украина.
    2.33 Россия и Словакия.
    2,67 Турция и Сев. Македония.
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 04.07.2021 00:14
    0
    Фиаско.Всё ясно.Но зачем мариновать трёх ребят в конце матча на бровке? Шева,что это было???
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 04.07.2021 00:14
    +1
    K_Sarioglo@i.ua, 04.07.2021 00:01
    Як суперечливий. З одного боку ніби хочеться похвалити - до чвертьфіналу дійшли, тобто серед топ-8 команд, на характері пройшли Швецію, у більшості ігр шанси на очки теоретично були аж до фінального свистка.
    З іншого - з грандами грати так і не навчилися (2 матча - 2 поразки), у чвертьфіналі ми єдині кого просто "знищили" без боротьби, вийшли з групи тільки завдяки ідіотському правилу з виходами "3-х місць", причому посівши останню, 4-ту прохідну позицію і то-тільки завдяки голу шведів полякам на останніх хвилинах, у захисті постійні "пожари", у нападі крім Ярмоленко, одного разу Зінченка та Яремчука по суті "безнадія", глибини складу немає взагалі, ким підсилювати гру невідомо...
    Неправда. Завдяки голу Шведів ми вийшли на шведів, а якби було там 2-2, то вийшли б все одно, але на Іспанію.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 04.07.2021 00:12
    -1
    Віктор Савчук, 04.07.2021 00:09
    Хватит киснути ото. Наша збірна дійшла до 1/4, це хороший результат. Радуватись треба. Англія це залізобетон. Їм не соромно програти.
    Проиграть не стыдно, стыдно за бездарную игру, а ей вот радоваться и не хочется
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 04.07.2021 00:11
    +1
    Dmytro-sumy, 04.07.2021 00:02
    сыграли как могли ... кто нам по силам - обыграли, кто не по силам - проиграли (Австрия за скобками, Шева выбирал соперника в плей-офф). Зашли туда куда и не мечтали ... Дежа-вю с ЧМ-2006: тоже четвертьфинал, тоже разгромное поражение, если следовать этой логике, то Англия станет чемпионом Европы ...
    Согласен, тоже об этом думал. Англичане могут взять Евро. Тогда по пенальти. И кого то из Италии или Испании лидеров должны удалить как Зидана... Всем спасибо!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2021 00:10
    +1
    Мы единственные кто пропустил 10 мячей на этом чемпионате.
    И наверняка ими и останемся.
    Ссылка
    googlle
    online
      googlle, 04.07.2021 00:10
    +2
    K_Sarioglo@i.ua, 04.07.2021 00:01
    Як суперечливий. З одного боку ніби хочеться похвалити - до чвертьфіналу дійшли, тобто серед топ-8 команд, на характері пройшли Швецію, у більшості ігр шанси на очки теоретично були аж до фінального свистка.
    З іншого - з грандами грати так і не навчилися (2 матча - 2 поразки), у чвертьфіналі ми єдині кого просто "знищили" без боротьби, вийшли з групи тільки завдяки ідіотському правилу з виходами "3-х місць", причому посівши останню, 4-ту прохідну позицію і то-тільки завдяки голу шведів полякам на останніх хвилинах, у захисті постійні "пожари", у нападі крім Ярмоленко, одного разу Зінченка та Яремчука по суті "безнадія", глибини складу немає взагалі, ким підсилювати гру невідомо...
    Ну може правило виходу 3іх місць і "ідіотське", але три команди з третіх місць вибили трьох перших команд з інших груп.
    Ссылка
    Віктор Савчук
    online
      Віктор Савчук, 04.07.2021 00:09
    +6
    Хватит киснути ото. Наша збірна дійшла до 1/4, це хороший результат. Радуватись треба. Англія це залізобетон. Їм не соромно програти.
    Ссылка
    Віктор Савчук
    online
      Віктор Савчук, 04.07.2021 00:05
    -4
    Англійці: - Не хочете ставати на коліно? Ну тоді буде вам сьогодні без вазиліну..
    Ссылка
    Dmytro-sumy
    online
      Dmytro-sumy, 04.07.2021 00:04
    +9
    не стреляйте в пианиста - он играет как умеет
    Ссылка
    28cm
    online
      28cm, 04.07.2021 00:03
    +8
    дякуємо за емоції у 1/8 фіналу!!!
    шкода що такий ітог
    Ссылка
    Dmytro-sumy
    online
      Dmytro-sumy, 04.07.2021 00:02
    +7
    сыграли как могли ... кто нам по силам - обыграли, кто не по силам - проиграли (Австрия за скобками, Шева выбирал соперника в плей-офф). Зашли туда куда и не мечтали ... Дежа-вю с ЧМ-2006: тоже четвертьфинал, тоже разгромное поражение, если следовать этой логике, то Англия станет чемпионом Европы ...
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 04.07.2021 00:01
    +6
    Як суперечливий. З одного боку ніби хочеться похвалити - до чвертьфіналу дійшли, тобто серед топ-8 команд, на характері пройшли Швецію, у більшості ігр шанси на очки теоретично були аж до фінального свистка.
    З іншого - з грандами грати так і не навчилися (2 матча - 2 поразки), у чвертьфіналі ми єдині кого просто "знищили" без боротьби, вийшли з групи тільки завдяки ідіотському правилу з виходами "3-х місць", причому посівши останню, 4-ту прохідну позицію і то-тільки завдяки голу шведів полякам на останніх хвилинах, у захисті постійні "пожари", у нападі крім Ярмоленко, одного разу Зінченка та Яремчука по суті "безнадія", глибини складу немає взагалі, ким підсилювати гру невідомо...
    Ссылка
    bassofon
    online
      bassofon, 03.07.2021 23:59
    +10
    Хорошо. Было намного хуже.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.07.2021 23:58
    +8
    Якщо дивитись на результат, то виступили добре. Якщо дивитись на якість гри - то погано.
    Ссылка
    AlexZmey
    online
      AlexZmey, 03.07.2021 23:56
    +5
    пока это наш максимум. к сожалению...
    Ссылка
    bassofon
    online
      bassofon, 03.07.2021 23:59
    +10
    Хорошо. Было намного хуже.
    Ссылка
    Dmytro-sumy
    online
      Dmytro-sumy, 04.07.2021 00:04
    +9
    не стреляйте в пианиста - он играет как умеет
    Ссылка
    28cm
    online
      28cm, 04.07.2021 00:03
    +8
    дякуємо за емоції у 1/8 фіналу!!!
    шкода що такий ітог
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.07.2021 23:58
    +8
    Якщо дивитись на результат, то виступили добре. Якщо дивитись на якість гри - то погано.
    Ссылка
    Dmytro-sumy
    online
      Dmytro-sumy, 04.07.2021 00:02
    +7
    сыграли как могли ... кто нам по силам - обыграли, кто не по силам - проиграли (Австрия за скобками, Шева выбирал соперника в плей-офф). Зашли туда куда и не мечтали ... Дежа-вю с ЧМ-2006: тоже четвертьфинал, тоже разгромное поражение, если следовать этой логике, то Англия станет чемпионом Европы ...
    Ссылка
    Віктор Савчук
    online
      Віктор Савчук, 04.07.2021 00:09
    +6
    Хватит киснути ото. Наша збірна дійшла до 1/4, це хороший результат. Радуватись треба. Англія це залізобетон. Їм не соромно програти.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 04.07.2021 00:01
    +6
    Як суперечливий. З одного боку ніби хочеться похвалити - до чвертьфіналу дійшли, тобто серед топ-8 команд, на характері пройшли Швецію, у більшості ігр шанси на очки теоретично були аж до фінального свистка.
    З іншого - з грандами грати так і не навчилися (2 матча - 2 поразки), у чвертьфіналі ми єдині кого просто "знищили" без боротьби, вийшли з групи тільки завдяки ідіотському правилу з виходами "3-х місць", причому посівши останню, 4-ту прохідну позицію і то-тільки завдяки голу шведів полякам на останніх хвилинах, у захисті постійні "пожари", у нападі крім Ярмоленко, одного разу Зінченка та Яремчука по суті "безнадія", глибини складу немає взагалі, ким підсилювати гру невідомо...
    Ссылка
    AlexZmey
    online
      AlexZmey, 03.07.2021 23:56
    +5
    пока это наш максимум. к сожалению...
    Ссылка
    googlle
    online
      googlle, 04.07.2021 00:10
    +2
    K_Sarioglo@i.ua, 04.07.2021 00:01
    Як суперечливий. З одного боку ніби хочеться похвалити - до чвертьфіналу дійшли, тобто серед топ-8 команд, на характері пройшли Швецію, у більшості ігр шанси на очки теоретично були аж до фінального свистка.
    З іншого - з грандами грати так і не навчилися (2 матча - 2 поразки), у чвертьфіналі ми єдині кого просто "знищили" без боротьби, вийшли з групи тільки завдяки ідіотському правилу з виходами "3-х місць", причому посівши останню, 4-ту прохідну позицію і то-тільки завдяки голу шведів полякам на останніх хвилинах, у захисті постійні "пожари", у нападі крім Ярмоленко, одного разу Зінченка та Яремчука по суті "безнадія", глибини складу немає взагалі, ким підсилювати гру невідомо...
    Ну може правило виходу 3іх місць і "ідіотське", але три команди з третіх місць вибили трьох перших команд з інших груп.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 04.07.2021 00:14
    +1
    K_Sarioglo@i.ua, 04.07.2021 00:01
    Як суперечливий. З одного боку ніби хочеться похвалити - до чвертьфіналу дійшли, тобто серед топ-8 команд, на характері пройшли Швецію, у більшості ігр шанси на очки теоретично були аж до фінального свистка.
    З іншого - з грандами грати так і не навчилися (2 матча - 2 поразки), у чвертьфіналі ми єдині кого просто "знищили" без боротьби, вийшли з групи тільки завдяки ідіотському правилу з виходами "3-х місць", причому посівши останню, 4-ту прохідну позицію і то-тільки завдяки голу шведів полякам на останніх хвилинах, у захисті постійні "пожари", у нападі крім Ярмоленко, одного разу Зінченка та Яремчука по суті "безнадія", глибини складу немає взагалі, ким підсилювати гру невідомо...
    Неправда. Завдяки голу Шведів ми вийшли на шведів, а якби було там 2-2, то вийшли б все одно, але на Іспанію.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 04.07.2021 00:11
    +1
    Dmytro-sumy, 04.07.2021 00:02
    сыграли как могли ... кто нам по силам - обыграли, кто не по силам - проиграли (Австрия за скобками, Шева выбирал соперника в плей-офф). Зашли туда куда и не мечтали ... Дежа-вю с ЧМ-2006: тоже четвертьфинал, тоже разгромное поражение, если следовать этой логике, то Англия станет чемпионом Европы ...
    Согласен, тоже об этом думал. Англичане могут взять Евро. Тогда по пенальти. И кого то из Италии или Испании лидеров должны удалить как Зидана... Всем спасибо!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2021 00:10
    +1
    Мы единственные кто пропустил 10 мячей на этом чемпионате.
    И наверняка ими и останемся.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 04.07.2021 00:15
    0
    bassofon, 03.07.2021 23:59
    Хорошо. Было намного хуже.
    Важно уметь видеть хуже и лучше. + Иначе перспектив просто быть не может!
    Ссылка
    DV
    online
      DV, 04.07.2021 00:15
    0
    Будьте оптимистичнее! Мы заняли ПЯТОЕ место на ЕВРО-2020 ! Как по мне - суперрезультат. Кто бы сказал другое перед началом ЕВРО?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2021 00:14
    0
    Больше всех Пропущено в ср.
    2.0 Польша, Венгрия, Украина.
    2.33 Россия и Словакия.
    2,67 Турция и Сев. Македония.
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 04.07.2021 00:14
    0
    Фиаско.Всё ясно.Но зачем мариновать трёх ребят в конце матча на бровке? Шева,что это было???
    Ссылка
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