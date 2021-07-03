Итог сборной Украины на Евро: установили рекорд, у Ярмоленко 2+2

Сборная Украины проиграла Англии в 1/4 финала Евро-2020 со счетом 0:4 и покидает турнир.
Несмотря на поражение, турнир стал историческим для нашей команды: сборная Украины впервые в своей истории не только вышла из группы на Евро, но и пробилась в четвертьфинал.
На Евро-2020 сборная Украины сыграла 5 матчей: проиграла Нидерландам 2:3, обыграла Северную Македонию 2:1, уступила Австрии 0:1, одолела Швецию 2:1 и уступила Англии 0:4.
Забили 6 голов, пропустили 10 мячей.
Голы Украины на Евро
Ярмоленко - 2
Яремчук - 2
Зинченко - 1
Довбик - 1
Ассистенты
Ярмоленко - 2
Малиновский - 1
Яремчук - 1
Караваев - 1
Зинченко - 1
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Источник — Sport.ua
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2.0 Польша, Венгрия, Украина.
2.33 Россия и Словакия.
2,67 Турция и Сев. Македония.
З іншого - з грандами грати так і не навчилися (2 матча - 2 поразки), у чвертьфіналі ми єдині кого просто "знищили" без боротьби, вийшли з групи тільки завдяки ідіотському правилу з виходами "3-х місць", причому посівши останню, 4-ту прохідну позицію і то-тільки завдяки голу шведів полякам на останніх хвилинах, у захисті постійні "пожари", у нападі крім Ярмоленко, одного разу Зінченка та Яремчука по суті "безнадія", глибини складу немає взагалі, ким підсилювати гру невідомо...
И наверняка ими и останемся.
З іншого - з грандами грати так і не навчилися (2 матча - 2 поразки), у чвертьфіналі ми єдині кого просто "знищили" без боротьби, вийшли з групи тільки завдяки ідіотському правилу з виходами "3-х місць", причому посівши останню, 4-ту прохідну позицію і то-тільки завдяки голу шведів полякам на останніх хвилинах, у захисті постійні "пожари", у нападі крім Ярмоленко, одного разу Зінченка та Яремчука по суті "безнадія", глибини складу немає взагалі, ким підсилювати гру невідомо...
шкода що такий ітог
З іншого - з грандами грати так і не навчилися (2 матча - 2 поразки), у чвертьфіналі ми єдині кого просто "знищили" без боротьби, вийшли з групи тільки завдяки ідіотському правилу з виходами "3-х місць", причому посівши останню, 4-ту прохідну позицію і то-тільки завдяки голу шведів полякам на останніх хвилинах, у захисті постійні "пожари", у нападі крім Ярмоленко, одного разу Зінченка та Яремчука по суті "безнадія", глибини складу немає взагалі, ким підсилювати гру невідомо...
шкода що такий ітог
З іншого - з грандами грати так і не навчилися (2 матча - 2 поразки), у чвертьфіналі ми єдині кого просто "знищили" без боротьби, вийшли з групи тільки завдяки ідіотському правилу з виходами "3-х місць", причому посівши останню, 4-ту прохідну позицію і то-тільки завдяки голу шведів полякам на останніх хвилинах, у захисті постійні "пожари", у нападі крім Ярмоленко, одного разу Зінченка та Яремчука по суті "безнадія", глибини складу немає взагалі, ким підсилювати гру невідомо...
З іншого - з грандами грати так і не навчилися (2 матча - 2 поразки), у чвертьфіналі ми єдині кого просто "знищили" без боротьби, вийшли з групи тільки завдяки ідіотському правилу з виходами "3-х місць", причому посівши останню, 4-ту прохідну позицію і то-тільки завдяки голу шведів полякам на останніх хвилинах, у захисті постійні "пожари", у нападі крім Ярмоленко, одного разу Зінченка та Яремчука по суті "безнадія", глибини складу немає взагалі, ким підсилювати гру невідомо...
З іншого - з грандами грати так і не навчилися (2 матча - 2 поразки), у чвертьфіналі ми єдині кого просто "знищили" без боротьби, вийшли з групи тільки завдяки ідіотському правилу з виходами "3-х місць", причому посівши останню, 4-ту прохідну позицію і то-тільки завдяки голу шведів полякам на останніх хвилинах, у захисті постійні "пожари", у нападі крім Ярмоленко, одного разу Зінченка та Яремчука по суті "безнадія", глибини складу немає взагалі, ким підсилювати гру невідомо...
И наверняка ими и останемся.
2.0 Польша, Венгрия, Украина.
2.33 Россия и Словакия.
2,67 Турция и Сев. Македония.
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