Джоель АБУ ХАННА: «Переход в Зарю был правильным решением»

Защитник «Легии» вспомнил свой период в Украине

  • 05.07.2021 19:56
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Джоель АБУ ХАННА: «Переход в Зарю был правильным решением»
© ФК Заря. Джоель Абу Ханна

Экс-защитник «Зари» Джоель Абу Ханна объяснил причины своего перехода в польскую «Легию»:

- Почему вы решили перейти в «Легию»?
- Клуб был мне интересен. Перед тем как принять решение, у меня состоялась интересная беседа со спортивным директором Радославом Кухарским. Он рассказал мне о «Легии» и ее амбициях. Это клуб с большой историей и серьезными задачами.

Я решил, что это будет правильный шаг для меня после чемпионата Украины. Верю, что в этом клубе я смогу развиваться дальше и одновременно играть в еврокубках.

- Виктор Скрипник, тренер «Зари», был человеком, который дал вам вторую футбольную жизнь?
- Можно и так сказать. Два года назад у меня была сложная ситуация, и он предложил мне перейти в «Зарю». Время показало, что это было правильное решение. Он знал меня по Германии и решил, что я могу помочь ему в Украине. Правда в том, что если бы этого не случилось тогда и я не перешёл бы в «Зарю», то я бы не сидел здесь сегодня и не был бы игроком «Легии».

Когда всю жизнь проводишь в Германии и играешь здесь в футбол, Украина кажется очень далекой. Это необычное продолжение карьеры, но мне пришлось воспользоваться последним шансом, который также был сопряжен с большим риском. Я думаю, это окупилось. Если бы не «Заря», то не уверен, что я бы сейчас продолжал играть в футбол на высоком уровне.

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