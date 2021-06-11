ОФИЦИАЛЬНО. Абу Ханна покинул Зарю

«Заря» сообщила о расставании с 23-летним защитником Джоелем Абу Ханной. Между клубом и игроком достигнута договоренность о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Отметим, что контракт немца, который выступает за сборную Израиля, заканчивался летом и он не достиг договоренности с «Зарей» о его продлении.
Ранее сообщалось, что Джоель Абу Ханна станет игроком варшавской «Легии».
В минувшем сезоне УПЛ Абу Ханна сыграл 20 матчей.
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Источник — ФК Заря
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