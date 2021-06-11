ОФИЦИАЛЬНО. Абу Ханна покинул Зарю

Луганский клуб оставил основной защитник

  • 11.06.2021 13:10
  • 2200 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Абу Ханна покинул Зарю
© ФК Заря. Джоель Абу Ханна

«Заря» сообщила о расставании с 23-летним защитником Джоелем Абу Ханной. Между клубом и игроком достигнута договоренность о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Отметим, что контракт немца, который выступает за сборную Израиля, заканчивался летом и он не достиг договоренности с «Зарей» о его продлении.

Ранее сообщалось, что Джоель Абу Ханна станет игроком варшавской «Легии».

В минувшем сезоне УПЛ Абу Ханна сыграл 20 матчей.

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Источник — ФК Заря

(3 голоса)

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 11.06.2021 13:55
    0
    ...постійно пенальті і штрафні привозив. Не велика втрата.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 11.06.2021 13:55
    0
    ...постійно пенальті і штрафні привозив. Не велика втрата.
    Ссылка
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