Роберто МАНЧИНИ: «С Испанией будет непросто»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча полуфинала Евро-2020 против Испании, который пройдет завтра, 6 июля в Лондоне:

«Это будет сложная игра. Испания отличается от Бельгии, но мы все равно столкнемся со множеством трудностей. В последние несколько лет Испания была выдающейся командой, у них много молодежи и отличный тренер.

Италия в финале? Надеюсь, хоть раз вы окажетесь правы. Будет нелегко, нам нужно показать отличное выступление. Испания – топ-команда, будет непросто».