Ястремская получила первый номер посева на турнире в Германии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская получила первый номер посева на турнире WTA250 Hamburg European Open.

Ястремская пропустит первый круг и далее сыграет против Магдалены Френх или одной из победительниц квалификации.

Для Даяны, с которой недавно сняли обвинения в допинге, это будет первый турнир с ноября 2020 года.

Далее Ястремская выступит на Олимпиаде.