Ястремская получила первый номер посева на турнире в Германии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская получила первый номер посева на турнире WTA250 Hamburg European Open.
Ястремская пропустит первый круг и далее сыграет против Магдалены Френх или одной из победительниц квалификации.
Для Даяны, с которой недавно сняли обвинения в допинге, это будет первый турнир с ноября 2020 года.
Далее Ястремская выступит на Олимпиаде.
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Источник — Большой теннис Украины
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