Сергей КРАВЧЕНКО: «Сборная Украины добилась отличного результата на Евро»

38-летний полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко поделился мнением о выступлении сборной Украины на Евро-2020. Украинская команда дошла до 1/4 финала турнира, где уступила Англии (0:4).

«Я считаю, что нам стоит поблагодарить сборную Украины за это Евро. Наша команда добилась отличного результата, впервые в истории попав в восьмерку лучших на континенте. Нельзя, конечно, не вспомнить чемпионат мира 2006 года. Тогда выступление «сине-желтых» было примерно таким же, и вся команда стала героями нации. Сейчас то же самое. Поверьте, для нас, со всеми проблемами в футболе, это настоящая вершина.

Отдельное спасибо хочу сказать украинским болельщикам. Я давно не видел, чтобы вся страна так болела за сборную. Люди сплотились вокруг национальной команды. Недовольные, конечно, есть, но их не так много, поэтому советую пацанам не обращать внимания на тех, кто не умеет радоваться и ценить успехи. Мы часто восхищаемся фанатами из Англии, Нидерландов, Турции и так далее. Но я считаю, что наши болельщики в последние годы сильно прибавили. Низкий им поклон. Это круто», — считает Кравченко.