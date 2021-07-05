Сергей КРАВЧЕНКО: «Сборная Украины добилась отличного результата на Евро»

Специалист подвел итоги выступления украинской команды на чемпионате Европы

  • 05.07.2021 17:06
  • 591 просмотр
  • 0 комментариев
Сергей КРАВЧЕНКО: «Сборная Украины добилась отличного результата на Евро»
© Getty Images/Global Images Ukraine

38-летний полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко поделился мнением о выступлении сборной Украины на Евро-2020. Украинская команда дошла до 1/4 финала турнира, где уступила Англии (0:4).

«Я считаю, что нам стоит поблагодарить сборную Украины за это Евро. Наша команда добилась отличного результата, впервые в истории попав в восьмерку лучших на континенте. Нельзя, конечно, не вспомнить чемпионат мира 2006 года. Тогда выступление «сине-желтых» было примерно таким же, и вся команда стала героями нации. Сейчас то же самое. Поверьте, для нас, со всеми проблемами в футболе, это настоящая вершина.

Отдельное спасибо хочу сказать украинским болельщикам. Я давно не видел, чтобы вся страна так болела за сборную. Люди сплотились вокруг национальной команды. Недовольные, конечно, есть, но их не так много, поэтому советую пацанам не обращать внимания на тех, кто не умеет радоваться и ценить успехи. Мы часто восхищаемся фанатами из Англии, Нидерландов, Турции и так далее. Но я считаю, что наши болельщики в последние годы сильно прибавили. Низкий им поклон. Это круто», — считает Кравченко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности