Сергей РЕБРОВ: «Раньше Италия так не играла»

Специалист считает итальянскую команду фаворитом Евро-2020

  • 05.07.2021 16:19
  • 2576 просмотров
  • 3 комментария
Сергей РЕБРОВ: «Раньше Италия так не играла»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Сергей Ребров поделился мнением о фаворите Евро-2020.

— Итальянцы сильнее Англии?
— Я не буду делать такой вывод, но отмечу высочайшую интенсивность в игре Италии. Вот этот компонент действительно заслуживает внимания на чемпионате Европы. Раньше итальянцы так не играли, у них были хорошие выпады, они умело выбегали в контратаки. Но сейчас совсем другая картина. Команда прибавила во всех фазах игры, действует очень интенсивно.

Даже в конце матча с Бельгией, если вы посмотрите последние 10 минут, было заметно, что, ведя в счете, футболисты сборной Италии продолжали прессинговать, бежать, отбирать мяч подальше от своих ворот. Высочайший темп поддерживается на протяжении всех 90 минут, независимо от соперника и счета. Во всех матчах Роберто Манчини использует по пять замен, и игроки, которые выходят на поле, ничем не слабее. И, что самое главное, они никак не меняют структуру игры.

— Вы согласны, что сборная Украины не начнет играть с такой интенсивностью, пока не повысится уровень УПЛ, или же пока футболисты не начнут массово ее покидать?
— Все идет своим чередом. Вы хотите сказать нашим ведущим клубам, чтобы они продавали украинских футболистов? Такого не будет. Всему свое время, кто-то периодически уезжает. Но я еще раз подчеркну, что на этом Евро сборная Украины выступила очень достойно. Нужно двигаться дальше.

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Источник — zbirna.com

(9 голосов)

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Комментарии
    F&D
    online
      F&D, 05.07.2021 17:20
    0
    umnuy2, 05.07.2021 16:36
    А чемп какой крутой и зрелищный стал
    Просто идет смена поколений в этой сборной.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 05.07.2021 16:36
    0
    Слова набули нових значень, 05.07.2021 16:27
    Команду не узнать. Раньше с трудом досматривал катеначчевые игры Италии. А тут - совсем другая опера.
    А чемп какой крутой и зрелищный стал
    Ссылка
    Слова набули нових значень
    online
      Слова набули нових значень, 05.07.2021 16:27
    +2
    Команду не узнать. Раньше с трудом досматривал катеначчевые игры Италии. А тут - совсем другая опера.
    Ссылка
    Слова набули нових значень
    online
      Слова набули нових значень, 05.07.2021 16:27
    +2
    Команду не узнать. Раньше с трудом досматривал катеначчевые игры Италии. А тут - совсем другая опера.
    Ссылка
    F&D
    online
      F&D, 05.07.2021 17:20
    0
    umnuy2, 05.07.2021 16:36
    А чемп какой крутой и зрелищный стал
    Просто идет смена поколений в этой сборной.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 05.07.2021 16:36
    0
    Слова набули нових значень, 05.07.2021 16:27
    Команду не узнать. Раньше с трудом досматривал катеначчевые игры Италии. А тут - совсем другая опера.
    А чемп какой крутой и зрелищный стал
    Ссылка
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