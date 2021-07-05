Сергей РЕБРОВ: «Раньше Италия так не играла»

Известный украинский тренер Сергей Ребров поделился мнением о фаворите Евро-2020.

— Итальянцы сильнее Англии?

— Я не буду делать такой вывод, но отмечу высочайшую интенсивность в игре Италии. Вот этот компонент действительно заслуживает внимания на чемпионате Европы. Раньше итальянцы так не играли, у них были хорошие выпады, они умело выбегали в контратаки. Но сейчас совсем другая картина. Команда прибавила во всех фазах игры, действует очень интенсивно.

Даже в конце матча с Бельгией, если вы посмотрите последние 10 минут, было заметно, что, ведя в счете, футболисты сборной Италии продолжали прессинговать, бежать, отбирать мяч подальше от своих ворот. Высочайший темп поддерживается на протяжении всех 90 минут, независимо от соперника и счета. Во всех матчах Роберто Манчини использует по пять замен, и игроки, которые выходят на поле, ничем не слабее. И, что самое главное, они никак не меняют структуру игры.

— Вы согласны, что сборная Украины не начнет играть с такой интенсивностью, пока не повысится уровень УПЛ, или же пока футболисты не начнут массово ее покидать?

— Все идет своим чередом. Вы хотите сказать нашим ведущим клубам, чтобы они продавали украинских футболистов? Такого не будет. Всему свое время, кто-то периодически уезжает. Но я еще раз подчеркну, что на этом Евро сборная Украины выступила очень достойно. Нужно двигаться дальше.