Полузащитник Металлиста перейдет в Перемогу

Очередным новичком «Перемоги» станет 26-летний полузащитник Владислав Краев. Права на футболиста принадлежат «Металлисту».
Весеннюю часть прошлого сезона Краев отыграл на правах аренды за «Горняк-Спорт» (11 матчей, 2 гола). Теперь его хочет арендовать днепровский клуб.
За время игровой карьеры хавбек выступал за «Металлист», «Металлист 1925», «Динамо-Авто» из Молдовы и грузинский «Телави».
Напомним, сегодня в 18:00 «Металлист» и «Перемога» проведут товарищеский матч.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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