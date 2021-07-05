Йожеф САБО: «Шевченко ни в коем случае нельзя уходить»

Специалист подвел итоги Евро-2020 для сборной Украины

  • 05.07.2021 15:49
  • 2175 просмотров
  • 19 комментариев
Йожеф САБО: «Шевченко ни в коем случае нельзя уходить»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями об игре украинской национальной команды на Евро-2020.

«Жаль, конечно, но что делать.  Я думаю, что Шевченко разберется со своими помощниками, что случилось.

Я считаю, что команда не восстановилась после тяжелой игры со Швецией. Это имеет очень большое значение, потому что физическое состояние после трех-четырех матчей — мы не привыкли к такому, ведь англичане в самом начале забили мяч, взвинтили темп, потом во втором тайме еще три мяча забили головой.

Хотя Шевченко говорит, что Кривцова поставил, потому что он может головой сыграть, но мы же знаем, как англичане играют головой, поэтому должны были готовиться к этому. Но, тем не менее, это не критика, а говорю о том, что разобраться и спокойно идти дальше.

Единственное, я могу сказать, что тренерский штаб должен был поменять некоторых футболистов, видно было, что они уставшие, а на замене были игроки, которые могли дать больше.

Шевченко ни в коем случае нельзя уходить, думаю, у него есть предложения из клубов, он показал себя как тренер, он — умница и очень таланливый. Тактически он еще наберет опыта, я считаю, что он будет хорошим тренером», — считает Сабо.

В 1/4 финала Евро-2020 Украина проиграла Англии (0:4).

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    inspekcha85
    online
      inspekcha85, 05.07.2021 17:21
    0
    frifrikhk, 05.07.2021 17:08
    До чого тут нитіки?? Венгри як грали? Данія як грає!? Ісландія як грає?! Ходять по полю як наші? Насилу обіграли Македонців і пофартило зі Шведами, всьо диферамби співати їм треба? За те що навіть автобусом пропустили 4 голи. Чому у Луческу той самий миколенко і шапаренко грають ефектніше, ніж у збірній?!
    Шапоренко уж точно готов тянуть лямку по-серьёзному,хорошая рабочая лошадка.Шевченко достаточно стереотипен,мыслит шаблонно...так неэффективно использовал пять разрешаемых замен на Евро
    Ссылка
    Dozor
    online
      Dozor, 05.07.2021 17:15
    0
    Не можна , але треба!
    Ссылка
    frifrikhk
    online
      frifrikhk, 05.07.2021 17:10
    0
    dd dent, 05.07.2021 17:04
    1 тайм с македонцами
    Навіть так, перший тайм норм, а на другий всьо, маліна почав херню чудить в центрі поля, ярмола не вертався назад
    Ссылка
    frifrikhk
    online
      frifrikhk, 05.07.2021 17:08
    0
    Dmytro Dmytro, 05.07.2021 17:03
    Моя ..наці нитіків,які у футболі 0....ми ж не маємо гравців по 100млн євро,але нити ж треба.... НАЦІЯ НИТІКІВ,які у футболі 0!!!!
    До чого тут нитіки?? Венгри як грали? Данія як грає!? Ісландія як грає?! Ходять по полю як наші? Насилу обіграли Македонців і пофартило зі Шведами, всьо диферамби співати їм треба? За те що навіть автобусом пропустили 4 голи. Чому у Луческу той самий миколенко і шапаренко грають ефектніше, ніж у збірній?!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.07.2021 17:04
    -1
    frifrikhk, 05.07.2021 17:00
    Один тайм проти Нідерландів і все... Ну і кінцівка проти Шведів... Все інше... Дивилося унило. Мабуть забули як 7-1 влетіли, чи з фіннами і казахами в нічейку зіграли
    1 тайм с македонцами
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 05.07.2021 17:03
    0
    Моя ..наці нитіків,які у футболі 0....ми ж не маємо гравців по 100млн євро,але нити ж треба.... НАЦІЯ НИТІКІВ,які у футболі 0!!!!
    Ссылка
    frifrikhk
    online
      frifrikhk, 05.07.2021 17:00
    +1
    Mr.Value, 05.07.2021 16:26
    Если не выведет команду на ЧМ, то уже точно стоит искать нового тренера с современным видением футбола естественно. А Шеве сказать огромное спасибо и пожелать удачи, всё-таки он подарил много приятных моментов в роли гл.тренера.
    Один тайм проти Нідерландів і все... Ну і кінцівка проти Шведів... Все інше... Дивилося унило. Мабуть забули як 7-1 влетіли, чи з фіннами і казахами в нічейку зіграли
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 05.07.2021 16:55
    -2
    Пацани співаючі в Києві перед матчем гімн...ґ/це ріаень збірної Шевченка,а боти...з@гиблики!!!!
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 05.07.2021 16:50
    +6
    Полная импотенция в принятии решения в матче Украина- Англия показал какой тренер Шевченко
    Ссылка
    inspekcha85
    online
      inspekcha85, 05.07.2021 16:47
    +2
    В Милан так в Милан (с)
    Ссылка
    Микола
    online
      Микола, 05.07.2021 16:44
    +1
    Слова набули нових значень, 05.07.2021 16:21
    Однозначно. Цикл ЧМ ещё не пересёк экватор. ! сентября в Казахстане можно резко улучшить положение. А если нет, то Шевченко и сам подаст в отставку...
    Тренер с полным отсутствием тренерских способностей, в чем расписался в послематчевом интервью. В выходе на ЧМ мира под его руководством нет шансов. И нужна ли нам красивая обертка для сборной в качестве бывшего великого футболиста, если у него все мозги помещаются в левой пятке?
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 05.07.2021 16:40
    -3
    ))) скільки ботів...в Лізі Націй показали себе,вийшли на євро...1/4...не показник?))) Ботяри...зд0хніть ви 0 у футболі)))
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 05.07.2021 16:39
    0
    Это был первый крупный турнир не только Шевченко и его штаба, но и большинства игроков. Если сборная пробьётся на ЧМ, в чём я не сомневаюсь, команда будет готова лучше
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.07.2021 16:36
    +2
    Mr.Value, 05.07.2021 16:26
    Если не выведет команду на ЧМ, то уже точно стоит искать нового тренера с современным видением футбола естественно. А Шеве сказать огромное спасибо и пожелать удачи, всё-таки он подарил много приятных моментов в роли гл.тренера.
    Ни фига се аванс в виде очередного пролета на турнир
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 05.07.2021 16:26
    +3
    Если не выведет команду на ЧМ, то уже точно стоит искать нового тренера с современным видением футбола естественно. А Шеве сказать огромное спасибо и пожелать удачи, всё-таки он подарил много приятных моментов в роли гл.тренера.
    Ссылка
    Слова набули нових значень
    online
      Слова набули нових значень, 05.07.2021 16:21
    0
    Однозначно. Цикл ЧМ ещё не пересёк экватор. ! сентября в Казахстане можно резко улучшить положение. А если нет, то Шевченко и сам подаст в отставку...
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 05.07.2021 16:20
    +2
    нафига нам тренер, который не знает что делать в трудную минуту, не в состоянии делать изменения по ходу игры, не имеет тренерского чутья и мотиватор никакой.....зачем нам такой тренер???
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.07.2021 16:08
    0
    Sporno och., trevozhnyye kolokola uzhe prozvuchali v otbore k CHM i podtverdilis' na CHE, do etogo yeshche tovarnyaki i LN v men'shey mere ... niti teryayutsya yavno ili uzhe uteryany i daleko ne fakt sho nuzhno ostavlyat' shtab, bo proletim v otbore na CHM, a on tol'ko rukami razvedet deskat' chemp unyloye g. naigryvayem dal'she sostav kuda-to i td, a taktik on i tak uzhe bezuslovno sil'nyy, chego stoit tol'ko troynaya popytka zameny igrokov na 9O-y minute proigrannogo v shchent matcha
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 05.07.2021 16:07
    -1
    Конечно не стоит идти ему.. Еще нужно обкакаться на ЧМ 2022 потом пусть идет...
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 05.07.2021 16:50
    +6
    Полная импотенция в принятии решения в матче Украина- Англия показал какой тренер Шевченко
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 05.07.2021 16:26
    +3
    Если не выведет команду на ЧМ, то уже точно стоит искать нового тренера с современным видением футбола естественно. А Шеве сказать огромное спасибо и пожелать удачи, всё-таки он подарил много приятных моментов в роли гл.тренера.
    Ссылка
    inspekcha85
    online
      inspekcha85, 05.07.2021 16:47
    +2
    В Милан так в Милан (с)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.07.2021 16:36
    +2
    Mr.Value, 05.07.2021 16:26
    Если не выведет команду на ЧМ, то уже точно стоит искать нового тренера с современным видением футбола естественно. А Шеве сказать огромное спасибо и пожелать удачи, всё-таки он подарил много приятных моментов в роли гл.тренера.
    Ни фига се аванс в виде очередного пролета на турнир
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 05.07.2021 16:20
    +2
    нафига нам тренер, который не знает что делать в трудную минуту, не в состоянии делать изменения по ходу игры, не имеет тренерского чутья и мотиватор никакой.....зачем нам такой тренер???
    Ссылка
    frifrikhk
    online
      frifrikhk, 05.07.2021 17:00
    +1
    Mr.Value, 05.07.2021 16:26
    Если не выведет команду на ЧМ, то уже точно стоит искать нового тренера с современным видением футбола естественно. А Шеве сказать огромное спасибо и пожелать удачи, всё-таки он подарил много приятных моментов в роли гл.тренера.
    Один тайм проти Нідерландів і все... Ну і кінцівка проти Шведів... Все інше... Дивилося унило. Мабуть забули як 7-1 влетіли, чи з фіннами і казахами в нічейку зіграли
    Ссылка
    Микола
    online
      Микола, 05.07.2021 16:44
    +1
    Слова набули нових значень, 05.07.2021 16:21
    Однозначно. Цикл ЧМ ещё не пересёк экватор. ! сентября в Казахстане можно резко улучшить положение. А если нет, то Шевченко и сам подаст в отставку...
    Тренер с полным отсутствием тренерских способностей, в чем расписался в послематчевом интервью. В выходе на ЧМ мира под его руководством нет шансов. И нужна ли нам красивая обертка для сборной в качестве бывшего великого футболиста, если у него все мозги помещаются в левой пятке?
    Ссылка
    inspekcha85
    online
      inspekcha85, 05.07.2021 17:21
    0
    frifrikhk, 05.07.2021 17:08
    До чого тут нитіки?? Венгри як грали? Данія як грає!? Ісландія як грає?! Ходять по полю як наші? Насилу обіграли Македонців і пофартило зі Шведами, всьо диферамби співати їм треба? За те що навіть автобусом пропустили 4 голи. Чому у Луческу той самий миколенко і шапаренко грають ефектніше, ніж у збірній?!
    Шапоренко уж точно готов тянуть лямку по-серьёзному,хорошая рабочая лошадка.Шевченко достаточно стереотипен,мыслит шаблонно...так неэффективно использовал пять разрешаемых замен на Евро
    Ссылка
    Dozor
    online
      Dozor, 05.07.2021 17:15
    0
    Не можна , але треба!
    Ссылка
    frifrikhk
    online
      frifrikhk, 05.07.2021 17:10
    0
    dd dent, 05.07.2021 17:04
    1 тайм с македонцами
    Навіть так, перший тайм норм, а на другий всьо, маліна почав херню чудить в центрі поля, ярмола не вертався назад
    Ссылка
    frifrikhk
    online
      frifrikhk, 05.07.2021 17:08
    0
    Dmytro Dmytro, 05.07.2021 17:03
    Моя ..наці нитіків,які у футболі 0....ми ж не маємо гравців по 100млн євро,але нити ж треба.... НАЦІЯ НИТІКІВ,які у футболі 0!!!!
    До чого тут нитіки?? Венгри як грали? Данія як грає!? Ісландія як грає?! Ходять по полю як наші? Насилу обіграли Македонців і пофартило зі Шведами, всьо диферамби співати їм треба? За те що навіть автобусом пропустили 4 голи. Чому у Луческу той самий миколенко і шапаренко грають ефектніше, ніж у збірній?!
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 05.07.2021 17:03
    0
    Моя ..наці нитіків,які у футболі 0....ми ж не маємо гравців по 100млн євро,але нити ж треба.... НАЦІЯ НИТІКІВ,які у футболі 0!!!!
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 05.07.2021 16:39
    0
    Это был первый крупный турнир не только Шевченко и его штаба, но и большинства игроков. Если сборная пробьётся на ЧМ, в чём я не сомневаюсь, команда будет готова лучше
    Ссылка
    Слова набули нових значень
    online
      Слова набули нових значень, 05.07.2021 16:21
    0
    Однозначно. Цикл ЧМ ещё не пересёк экватор. ! сентября в Казахстане можно резко улучшить положение. А если нет, то Шевченко и сам подаст в отставку...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.07.2021 16:08
    0
    Sporno och., trevozhnyye kolokola uzhe prozvuchali v otbore k CHM i podtverdilis' na CHE, do etogo yeshche tovarnyaki i LN v men'shey mere ... niti teryayutsya yavno ili uzhe uteryany i daleko ne fakt sho nuzhno ostavlyat' shtab, bo proletim v otbore na CHM, a on tol'ko rukami razvedet deskat' chemp unyloye g. naigryvayem dal'she sostav kuda-to i td, a taktik on i tak uzhe bezuslovno sil'nyy, chego stoit tol'ko troynaya popytka zameny igrokov na 9O-y minute proigrannogo v shchent matcha
    Ссылка
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