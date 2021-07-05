Йожеф САБО: «Шевченко ни в коем случае нельзя уходить»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями об игре украинской национальной команды на Евро-2020.

«Жаль, конечно, но что делать. Я думаю, что Шевченко разберется со своими помощниками, что случилось.

Я считаю, что команда не восстановилась после тяжелой игры со Швецией. Это имеет очень большое значение, потому что физическое состояние после трех-четырех матчей — мы не привыкли к такому, ведь англичане в самом начале забили мяч, взвинтили темп, потом во втором тайме еще три мяча забили головой.

Хотя Шевченко говорит, что Кривцова поставил, потому что он может головой сыграть, но мы же знаем, как англичане играют головой, поэтому должны были готовиться к этому. Но, тем не менее, это не критика, а говорю о том, что разобраться и спокойно идти дальше.

Единственное, я могу сказать, что тренерский штаб должен был поменять некоторых футболистов, видно было, что они уставшие, а на замене были игроки, которые могли дать больше.

Шевченко ни в коем случае нельзя уходить, думаю, у него есть предложения из клубов, он показал себя как тренер, он — умница и очень таланливый. Тактически он еще наберет опыта, я считаю, что он будет хорошим тренером», — считает Сабо.

В 1/4 финала Евро-2020 Украина проиграла Англии (0:4).