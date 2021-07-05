МАЙКОН: «Главное — понять идеи тренера»

Футболист «Шахтера» прокомментировал поражение от польского «Ракува» (1:2)

  • 05.07.2021 14:44
  • 275 просмотров
  • 2 комментария
МАЙКОН: «Главное — понять идеи тренера»
© ФК Шахтер Донецк. Майкон

Полузащитник «Шахтера» Майкон рассказал о контрольном матче с польским «Ракувом» (1:2).

– Как оценишь второй спарринг в Австрии? Удалось ли выполнить установку тренера?
– Провели хороший матч, с учетом того, что сейчас отрабатываем. Да, проиграли, но на данный момент мы проходим период, когда самое главное – понять идеи тренера и перенести их на поле. Товарищеские матчи и существуют для нашего роста, для тренировки в игре. Когда начнется чемпионат, мы будем на сто процентов готовы и добьемся положительных результатов.

– Матч с серебряным призером чемпионата Польши был тяжелее, чем первый спарринг?
– Да, сложнее соперник и игра. Но повторюсь, что сейчас самое важное – привносить на поле то, что мы отрабатываем, понимать идеи Мистера и всегда прибавлять.

– Как взаимопонимание на поле с новичками?
– Идея тренера в принципе для нас нова, поэтому все мы – новые. Должны как можно быстрее адаптироваться. Стараемся максимально помогать друг другу, чтобы все время улучшать игру и провести отличный сезон.

– Что тренерский штаб сказал вам после матча?
– Нас настраивают, мы работаем. Поражения никогда не радуют, но нам сейчас нужно понять процесс и знать, что это обычный, природный рост.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    lenares85
    online
      lenares85, 05.07.2021 15:04
    -2
    В Шахтёре что не тренер то мистер. Когда уже будут серы, сеньйор, пани и прочее. Прям клуб аристократический
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    Face Control
    online
      Face Control, 05.07.2021 14:58
    +1
    Это да, удачи лучшие.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 05.07.2021 14:58
    +1
    Это да, удачи лучшие.
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