МАЙКОН: «Главное — понять идеи тренера»

Полузащитник «Шахтера» Майкон рассказал о контрольном матче с польским «Ракувом» (1:2).

– Как оценишь второй спарринг в Австрии? Удалось ли выполнить установку тренера?

– Провели хороший матч, с учетом того, что сейчас отрабатываем. Да, проиграли, но на данный момент мы проходим период, когда самое главное – понять идеи тренера и перенести их на поле. Товарищеские матчи и существуют для нашего роста, для тренировки в игре. Когда начнется чемпионат, мы будем на сто процентов готовы и добьемся положительных результатов.

– Матч с серебряным призером чемпионата Польши был тяжелее, чем первый спарринг?

– Да, сложнее соперник и игра. Но повторюсь, что сейчас самое важное – привносить на поле то, что мы отрабатываем, понимать идеи Мистера и всегда прибавлять.

– Как взаимопонимание на поле с новичками?

– Идея тренера в принципе для нас нова, поэтому все мы – новые. Должны как можно быстрее адаптироваться. Стараемся максимально помогать друг другу, чтобы все время улучшать игру и провести отличный сезон.

– Что тренерский штаб сказал вам после матча?

– Нас настраивают, мы работаем. Поражения никогда не радуют, но нам сейчас нужно понять процесс и знать, что это обычный, природный рост.