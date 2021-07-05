Стало известно, кто может заменить Минай, если он останется в УПЛ

В случае сохранения «Минаем» прописки в Премьер-лиге, его место в Первой лиге может занять «Перемога».

Завтра, 6 июля, ПФЛ должна провести жеребьевку календаря Первой и Второй лиг, которая переносилась уже дважды. Поэтому к концу понедельника необходимо определиться с окончательным составом участников.

Велика вероятность того, что «Олимпик» так и не сможет заявиться на новый сезон — не только в УПЛ, а и в Первой лиге. Если так, то его место в элитном эшелоне согласно регламенту должен будет занять неудачник предыдущего сезона УПЛ «Минай».

В Первой лиге по аналогичной схеме вместо заявившего о желании понизиться во Вторую лигу «Николаева» прописку сохранит «Кремень».

А вот вместо «Олимпика», если тот откажется от участия и во втором по силе дивизионе (а все идет именно к этому), на старт выйдет «Перемога».

Днепровский клуб по итогам прошлого сезона Второй лиги занял только 9-е место в группе Б, но он оказался единственным, кто в авральном порядке согласен пойти на повышение.

Все зависит от «Олимпика» и его опального президента Владислава Гельзина, дисквалифицированного КДК УАФ на 5 лет (плюс 5 условно).