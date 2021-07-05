Пора избавляться от стереотипа. Бавария не обворовывает Бундеслигу

Люди очень любят стереотипы. Они формируют наше отношение к людям, футбольным командам и т.д. Чего только стоит стереотип о том, что «Атлетико» Диего Симеоне играет исключительно автобусом и не умеет в атаку от слова совсем. Никто ведь не станет разбираться, как «матрасники» играют против «Осасуны» и других команд средней руки. Большинство смотрят 5-6 матчей «Атлетико» за сезон против топ-клубов и видят там трехэтажный автобус.

Один из таких самых распространенных стереотипов – «Бавария» обворовывает конкурентов по Бундеслиге, делая чемпионат неконкурентоспособным. Знаю, что в комментариях могу столкнуться с волной несогласия и хейта, но все же попробую объяснить, почему это не так.

Причина появления стереотипа

Сейчас в это тяжело поверить, но не так давно были времена, когда «Бавария» даже не выходила в Лигу чемпионов, а в полуфинале Кубка УЕФА разгромно проиграла «Зениту». Тогда клуб начал массовую перестройку, а после двух чемпионств «Боруссии» Д кряду в Мюнхен сначала перешел Марио Гетце, а через год и Роберт Левандовски. Добавьте к этому переход Мануэля Нойера из «Шальке» и получите причину появления этого стереотипа.

«Бавария» вновь стала непобедимой командой на внутренней арене, а Левандовски и Нойер стали легендами клуба.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер, Марио Гетце и Роберт Левандовски

Сейчас, когда «Бавария» подписала Упамекано и назначила Нагельсманна, везде только и говорят об очередном грабеже.

Но все не так однозначно.

Проанализируем тех, кто выигрывал Бундеслигу в сезоне-2020/21

Про Нойера и Левандовски уже сказано выше. Они действительно переходили в «Баварию» из клубов, которые на тот момент были конкурентами.

А что по поводу остальных?

Бенжамен Павар – перешел из «Штутгарта», который перед этим отправился во Вторую Бундеслигу.

Никлас Зюле – переходил из «Хоффенхайма» свободным агентом.

Давид Алаба – свой воспитанник.

Альфонсо Дэвис – перешел из «Ванкувера».

Люка Эрнандес – куплен у «Атлетико» за рекордные 80 миллионов.

Жером Боатенг – давно перебрался в «Баварию» из «Манчестер Сити».

Буна Сарр – зачем-то купили у «Марселя».

Марк Рока – зачем-то отобрали лидера у «Эспаньола».

Корентен Толиссо – в свое время стал рекордным трансфером «Баварии», перебравшись за 40 миллионов евро из «Лиона».

Йозуа Киммих – был найден Гвардиолой в «РБ Лейпциг», когда те выступали во Второй Бундеслиге, а о статусе конкурента «Баварии» только мечтали.

Леон Горецка – переходил свободным агентом из умирающего «Шальке». Ту команду даже и близко нельзя записывать в конкуренты «Баварии».

Томас Мюллер – свой воспитанник.

Лерой Сане – был приобретен у «Манчестер Сити».

Кингсли Коман – перешел из «Ювентуса».

Серж Гнабри – купили у «Вердера», когда тот боролся за выживание. До этого Сержа списали в «Арсенале» и даже в «Вест Бромвиче».

Эрик-Максим Чупо-Мотинг – ушел свободным агентом из ПСЖ.

Итого: 0 бывших игроков «Боруссии» М, «Байера», «Айнтрахта», «Вольфсбурга», 1 экс-игрок «Боруссии» Д и 2, кто перешел из «Шальке». Страшнейшие масштабы воровства у конкурентов, да.

«Бавария» играет по общим правилам немецкого рынка

Подобные трансферы являются нормой для всех клубов лиги. Чего только стоит дортмундская «Боруссия», которая совсем недавно за одно трансферное окно купила Юлиана Брандта из «Байера», Торгана Азара у «Боруссии» и Никласа Шульца из «Хоффенхайма». Все эти команды на тот момент конкурировали со «шмелями» за место в топ-4. Все эти игроки были ключевыми в своих клубах.

Еще ранее «Боруссия» Д купила у Гладбаха Махмуда Дахуда и Марко Ройса, а сейчас еще и забрала главного тренера Марко Розе.

Даже Роман Бюрки перебирался в Дортмунд из «Фрайбурга», а Марвин Хитц из «Аугсбурга».

Аналогично и в других клубах. Гладбах вместо Розе забрал у «Айнтрахта» Ади Хюттера, а «орлы» переманили из «Вольфсбурга» Оливера Гласснера. И все эти клубы конкурируют между собой.

И чем это отличается от того, что делает «Бавария»? Ничем.

Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс и Леон Горецка

Не буду копаться очень глубоко, а возьму лишь период с 1990 года по 2021. Так вот за этот отрезок из «Боруссии» Д в «Баварию» перешли 5 футболистов: Левандовски, Матс Хуммельс, Марио Гетце, Торстен Фрингс и Томас Хельмер. А знаете, сколько игроков трансферов за это время произошло в обратном порядке? Шесть, включая два перехода Хуммельса и возвращение Гетце. Также из «Баварии» в «Боруссию» Д переходили Себастьян Роде и Кристиан Нерлингер.

А что в других лигах

Возьмем тот же самый временной отрезок и увидим, что между непримиримыми «Барселоной» и «Реалом» было шесть трансферов. При этом аж пять игроков переехало в Мадрид из Каталонии.

Переходы из других клубов, которые пытались приблизиться к грандам, вообще стали полнейшей нормой. Например, из «Валенсии» в «Барселону» состоялось 8 трансферов, а из «Севильи» – 7. Некоторые из них в итоге стали легендами блаугранас: Давид Вилья, Жорди Альба и Дани Алвес. И это нормально.

В Италии так вообще нет никаких рамок. За последний 21 год из «Милана» в «Ювентус» перешли 9 игроков, а в обратном направлении последовали пятеро. Более того, есть ряд футболистов, которые по ходу карьеры успели поиграть за «Милан», «Интер» и «Ювентус»: Ибрагимович, Пирло, Вьери, Баджо, Давидс, Виейра и Бонуччи. Сплошные легенды.

Нет ничего зазорного в том, что «Ювентус» может купить у «Наполи» Игуаина за 80 миллионов евро. Еще и в тот момент, когда неаполитанцы были единственным конкурентом в борьбе за скудетто. Но стоит сделать подобное «Баварии»…

Англия тоже не сильно отличается в этом плане. «Манчестер Сити» не так давно собрал сливки с «Арсенала»: Адебайор, Насри, Клиши и Коло Туре. Лидеры чемпионского «Лестера» быстро оказались в «Челси» и «Ман Сити», а уже позднее «лисы» продали Магуайра в МЮ. Трансферная связь между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном» вообще стала мемом.

Кто-то скажет, что между верхушкой в АПЛ происходит мало трансферов, но, думаю, Неманья Матич, Хуан Мата, Рахим Стерлинг, Оливье Жиру, Давид Луиз и Джеймс Милнер вряд ли с этим согласятся.

«Бавария» побеждает не из-за внутренних трансферов

Секрет мюнхенцев в том, что их кадровые решения практически всегда приносят результат. Тот же Горецка в Мюнхене превратился в настоящую машину, тогда как Брандт и Торган Азар постепенно деградируют в Дортмунде. «Шмели» вкладывают средства, но это не приносит должного результата.

«Бавария» никак не мешает развиваться условному «Байеру», «Айнтрахту» или «Вольфсбургу». Но она слишком хороша, чтобы позволить хоть кому-то приблизиться. Чего только стоит одно назначение Флика, которое предрешило исход сезона-2019/20.

Избавляйтесь от стереотипов. Они часто мешают смотреть на ситуацию под иным углом.