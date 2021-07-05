Расписание матчей украинцев на Уимблдоне на 5-е июля

В понедельник на корты Лондона выйдут украинские парницы и юниоры

  • 05.07.2021 11:21
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Расписание матчей украинцев на Уимблдоне на 5-е июля
© Getty Images/Global Images Ukraine

Пятого июля продолжатся матчи с участием украинок на Уимблдоне.
 
В понедельник на корты выйдут две представительницы нашей страны в парном разряде, также начнут соревнования юниоры.
 
Корт №8 (второй запуск, 15:00*)
Третий круг. Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния) [13] – Кэролайн Доулхайд/Сторм Сандерс (США/Австралия)
 
Корт №8 (четвертый запуск, 18:30*)
Второй круг. Надежда Киченок/Айсам-уль-Хак Куреши (Украина/Пакистан) – Иван Додиг/Латиша Чжань (Хорватия/Китайский Тайбэй) [6]
 
Корт №12 (четвертый запуск, 19:00*)
Второй круг. Людмила Киченок/Оливер Марак (Украина/Австрия) – Бен Маклахлан/Эна Сибахара (Япония) [15]
 
Корт №4 (третий запуск, 16:00*)
Первый круг. Сабина Зейналова (Украина) – Матильда Мутавджич (Великобритания) [13]
 
Корт №4 (пятый запуск, 19:00*)
Первый круг. Вячеслав Белинский (Украина) [9] – Оливер Тарвет (Великобритания, WC)

* ориентировочное время

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Источник — Sport.ua

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