Расписание матчей украинцев на Уимблдоне на 5-е июля

Пятого июля продолжатся матчи с участием украинок на Уимблдоне.



В понедельник на корты выйдут две представительницы нашей страны в парном разряде, также начнут соревнования юниоры.



Корт №8 (второй запуск, 15:00*)

Третий круг. Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния) [13] – Кэролайн Доулхайд/Сторм Сандерс (США/Австралия)



Корт №8 (четвертый запуск, 18:30*)

Второй круг. Надежда Киченок/Айсам-уль-Хак Куреши (Украина/Пакистан) – Иван Додиг/Латиша Чжань (Хорватия/Китайский Тайбэй) [6]



Корт №12 (четвертый запуск, 19:00*)

Второй круг. Людмила Киченок/Оливер Марак (Украина/Австрия) – Бен Маклахлан/Эна Сибахара (Япония) [15]



Корт №4 (третий запуск, 16:00*)

Первый круг. Сабина Зейналова (Украина) – Матильда Мутавджич (Великобритания) [13]



Корт №4 (пятый запуск, 19:00*)

Первый круг. Вячеслав Белинский (Украина) [9] – Оливер Тарвет (Великобритания, WC)

* ориентировочное время

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