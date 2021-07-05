ЗАВАЦКАЯ: «Мое выступление на Уимблдоне даже матчем сложно назвать»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала о выступлении на Уимблдоне, своем здоровье и дальнейших планах на сезон.



«Тяжело оглядываться на прошедший Wimbledon, так как тенниса с моей стороны не наблюдалось. Даже матчем сложно назвать мое выступление. Да и сам подход к турниру... Последние 2-3 месяца главная задача – выйти на корт с хорошим самочувствием и играть в удовольствие. По этой причине нет никаких ожиданий на предмет высоких результатов.



На данном этапе я не тренируюсь полноценно, не занимаюсь фитнесом. Делаю то, что мне позволяет здоровье. Существует немало нюансов, и день на день не похож. Вплоть до того, что на меня может серьезно повлиять питание. Добавим сюда, что добираться на корты в квалификацию невероятно долго – час-полтора, что отбирает много сил. К тому же, я рано сюда приехала. По четыре человека на тренировочном корте при отвратительном самочувствии – тот еще вызов. Вообще я боец по натуре, поэтому так просто с турнира не снимаюсь. Надо дать себе хоть маленький шанс.



Пока я борюсь и жду момента, когда здоровье мне предоставит возможность все начать с нуля: работать над физподготовкой при достаточном количестве часов на корте. Без всего этого едва возможно выступать на высоком уровне.



Многие наверное спросят: «На недавнем Roland-Garros все внешне выглядело нормально, так почему на Wimbledon резко стало хуже?». И я отвечу: такая синусоида по самочувствию. Даже после Парижа мне становилось все лучше и лучше. И в один момент мое тело мне сказало, что не позволит мне делать то, что я хочу. Пока так и из-за подобной ситуации не так просто сохранять светлые мысли в голове. А ведь я должна сохранять хорошее настроение при плохом самочувствии, придерживаться позитива при дискомфорте. И не я себе придумываю, мол, сегодня я не в форме, сегодня будет плохо. Нет, я не настолько легко сдаюсь. К сожалению, подобные горки продлятся как минимум до конца лета. В таком ритме буду продолжать выступать на одном-двух турнирах в месяц. На отсечке осени будем смотреть, какие планы строить дальше. Сегодня нет какой-то четкой цели. Лишь настрой на отдельно взятый день», – сказала Завацкая.