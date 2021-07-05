Источник: Кулач заинтересовал клуб из Индии

Украинский форвард Владислав Кулач входит в сферу интересов клуба индийской Суперлиги «Керала Бластерс», сообщает Sport Ball × Football Freak.
В начале июля 28-летний футболист получил статус свободного агента, после того, как у него истек срок действия контракта с «Ворсклой».
Ныне Кулач в составе «Динамо» пребывает на учебно-тренировочном сборе в Швейцарии, где находится на просмотре и попытается впечатлить Мирчу Луческу и его тренерский штаб.
Накануне Кулач заявил, что его уход из «Ворсклы» не связан с желанием получить большую зарплату, хотя ранее в прессу просочилась иная информация.
Напомним, Владислав Кулач стал лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша УПЛ, отличившись 15 забитыми мячами в турнире.
Источник — Twitter
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