Источник: Кулач заинтересовал клуб из Индии

Ныне Владислав находится на тренировочном сборе с «Динамо»

  • 05.07.2021 10:50
  • 880 просмотров
  • 4 комментария
Источник: Кулач заинтересовал клуб из Индии
© ФК Динамо. Владислав Кулач

Украинский форвард Владислав Кулач входит в сферу интересов клуба индийской Суперлиги «Керала Бластерс», сообщает Sport Ball × Football Freak.

В начале июля 28-летний футболист получил статус свободного агента, после того, как у него истек срок действия контракта с «Ворсклой».

Ныне Кулач в составе «Динамо» пребывает на учебно-тренировочном сборе в Швейцарии, где находится на просмотре и попытается впечатлить Мирчу Луческу и его тренерский штаб.

Накануне Кулач заявил, что его уход из «Ворсклы» не связан с желанием получить большую зарплату, хотя ранее в прессу просочилась иная информация.

Напомним, Владислав Кулач стал лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша УПЛ, отличившись 15 забитыми мячами в турнире.

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    Марлос-гений
    online
      Марлос-гений, 05.07.2021 11:13
    0
    Mikolenko 🇫🇮🇳🇱👍, 05.07.2021 10:53
    Кулач, бери с собой и Миколенко этого его уровень 🤣
    Да всех сборников с ФК денеме забирает ,ну окромя Бущана
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.07.2021 11:10
    -1
    Mikolenko 🇫🇮🇳🇱👍, 05.07.2021 10:53
    Кулач, бери с собой и Миколенко этого его уровень 🤣
    Лучше Матвиенко с Кривцовым.
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    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 05.07.2021 11:04
    +1
    Индия? вперёд
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    Mikolenko 🇫🇮🇳🇱👍
      Mikolenko 🇫🇮🇳🇱👍, 05.07.2021 10:53
    +3
    Кулач, бери с собой и Миколенко этого его уровень 🤣
    Ссылка
    Mikolenko 🇫🇮🇳🇱👍
      Mikolenko 🇫🇮🇳🇱👍, 05.07.2021 10:53
    +3
    Кулач, бери с собой и Миколенко этого его уровень 🤣
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 05.07.2021 11:04
    +1
    Индия? вперёд
    Ссылка
    Марлос-гений
    online
      Марлос-гений, 05.07.2021 11:13
    0
    Mikolenko 🇫🇮🇳🇱👍, 05.07.2021 10:53
    Кулач, бери с собой и Миколенко этого его уровень 🤣
    Да всех сборников с ФК денеме забирает ,ну окромя Бущана
    Ссылка
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