Источник: Кулач заинтересовал клуб из Индии

Украинский форвард Владислав Кулач входит в сферу интересов клуба индийской Суперлиги «Керала Бластерс», сообщает Sport Ball × Football Freak.

В начале июля 28-летний футболист получил статус свободного агента, после того, как у него истек срок действия контракта с «Ворсклой».

Ныне Кулач в составе «Динамо» пребывает на учебно-тренировочном сборе в Швейцарии, где находится на просмотре и попытается впечатлить Мирчу Луческу и его тренерский штаб.

Накануне Кулач заявил, что его уход из «Ворсклы» не связан с желанием получить большую зарплату, хотя ранее в прессу просочилась иная информация.

Напомним, Владислав Кулач стал лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша УПЛ, отличившись 15 забитыми мячами в турнире.