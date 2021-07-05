КУЛАЧ: «Зарплата в Ворскле 15 тысяч? Смешно, таких условий нет уже 10 лет»

Украинский нападающий Владислав Кулач поделился мыслями о своем уходе из «Ворсклы», а также рассказал о пребывании в «Динамо».

«Я благодарен «Ворскле» за все, что она для меня сделала. Меня здесь дважды хорошо приняли. Мы занимали третье место в УПЛ, выступали в групповом раунде Лиги Европы, выходили в финал Кубка Украины. Полтава стала для меня вторым домом. Я всегда буду поддерживать «Ворсклу».

У меня была зарплата около 15 тысяч евро? Это смешно. В «Ворскле» нет таких условий уже почти 10 лет. В Полтаве у меня была обычная, средняя зарплата, и руководители клуба это могут подтвердить.

Пишут, что у меня было 20 переходов в карьере. Так я бы им посоветовал купить калькулятор. Могу подарить. Но дело даже не в этом. Как можно говорить, что я выбрал не футбол? Возможный переход в «Динамо» — это не футбол? Тысячи отечественных игроков мечтают попасть в этот клуб, живут такой целью, а тот, кто этого не понимает, пожалуй, выбрал, скорее всего, не ту профессию и не знает, что такое шаг вперед.

Просто наслаждаюсь каждым днем пребывания в «Динамо». У меня появился такой шанс, и я буду делать все возможное, чтобы закрепиться здесь. Каждый день в таком клубе можно многому научиться. Конечно, я хочу остаться, и приложу для этого максимум усилий», - сказал Кулач.

Ранее сообщалось, что Кулач просил у «Ворсклы» подписной бонус и повышение зарплаты.