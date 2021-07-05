Прикарпатье: девять футболистов на выход, два – на вход

«Прикарпатье» завершило сотрудничество с девятью футболистами.



Это Ярослав Конкольняк, Орест Януш, Андрей Вацеба, Юрий Шпирка, Сергей Мелинишин, Валерий Сад, Василий Курко и Анатолий Ульянов. Эти игроки оставили «Прикарпатье» в качестве свободных агентов.



Также по обоюдному согласию сторон было прекращено сотрудничество с 18-летним нападающим Андреем Андрейчуком, который решил попробовать свои силы в дубле «Александрии».



Что касается новичков, то контракты с клубом заключили 22-летний полузащитник Роман Толочко и 28-летний защитник Михаил Писко. Оба футболиста являются уроженцами Львовской области, прошли с новой командой первый учебно-тренировочный сбор.

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